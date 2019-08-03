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Олександрі Зарицькій - 27: найгарячіші фото солістки гурту KAZKA

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3 серпня 27 років виповнюється українській співачці, солістці популярного гурту KAZKA Олександрі Зарицькій.

Артистка народилася в 1992 році в Харкові. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найяскравіші фото Зарицької.

Олександрі Зарицькій - 27: найгарячіші фото солістки гурту KAZKA
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З раннього віку Зарицька мріяла стати співачкою. Вперше вона вийшла на сцену в 10 класі.

Олександрі Зарицькій - 27: найгарячіші фото солістки гурту KAZKA

У 2014 році артистка отримала вищу освіту в Національному юридичному університеті в Харкові і переїхала спочатку до Одеси, а потім до Києва. У тому ж році взяла участь в шоу "Голос країни".

У 2017 році Зарицька разом з Микитою Будашем створила гурт "KAZKA" і випустила свій перший сингл, з яким пройшла кастинг на шоу "Х-фактор".

Олександрі Зарицькій - 27: найгарячіші фото солістки гурту KAZKA

У 2018 і 2019 році гурт взяв участь в українському національному відборі на "Євробачення". 27 квітня 2018 року KAZKA випустили свій перший альбом, який називається "KARMA".

Після виходу пісні "Плакала" про гурт заговорили не тільки в Україні, а й за кордоном.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина часто публікує яскраві фото.

Олександрі Зарицькій - 27: найгарячіші фото солістки гурту KAZKA
Олександрі Зарицькій - 27: найгарячіші фото солістки гурту KAZKA
Олександрі Зарицькій - 27: найгарячіші фото солістки гурту KAZKA
Олександрі Зарицькій - 27: найгарячіші фото солістки гурту KAZKA
Олександрі Зарицькій - 27: найгарячіші фото солістки гурту KAZKA
Олександрі Зарицькій - 27: найгарячіші фото солістки гурту KAZKA
Олександрі Зарицькій - 27: найгарячіші фото солістки гурту KAZKA

Як раніше писав OBOZREVATEL, Зарицька показала пікантні знімки зі свого відпочинку. Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в купальнику білого кольору, продемонструвавши пишні форми.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Саша Зарицька KAZKA
Місце
Україна
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