Олександр Сєров після поранення постав у жахливому вигляді

Російський співак Олександр Сєров, який раніше постраждав в результаті перестрілки, постав перед публікою в неохайному вигляді.
Після інциденту в своєму Instagram-акаунті Сєров записав відеозвернення до прихильників в неохайному, похмурому і втомленому вигляді. Мова артиста поставлена не дуже впевнено.
Новий рік - затишне сімейне свято, і я вирішив привітати вас просто, по-домашньому. Нехай мої найщиріші побажання від серця, від душі летять сьогодні від мого будинку до ваших домівках, дорогі друзі! З наступаючим Новим роком! Ваш Олександр Сєров. # александрсеров # сновимгодом2020
При цьому Олександр Сєров незабаром збирається відвідати з концертом Київ.
"З величезним задоволенням представлю свої нові пісні, а також всіма улюблені хіти!" – відзначається в його афіші в Instagram.
Як повідомлялося раніше, наприкінці минулого року Олександр Сєров став фігурантом перестрілки. Під час інциденту в одному з підмосковних закладів артист отримав поранення в ногу.
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