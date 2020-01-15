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15 січня • оновлено в 12:26
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Олександр Сєров після поранення постав у жахливому вигляді

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Російський співак Олександр Сєров, який раніше постраждав в результаті перестрілки, постав перед публікою в неохайному вигляді.

Після інциденту в своєму Instagram-акаунті Сєров записав відеозвернення до прихильників в неохайному, похмурому і втомленому вигляді. Мова артиста поставлена не дуже впевнено.

При цьому Олександр Сєров незабаром збирається відвідати з концертом Київ.

"З величезним задоволенням представлю свої нові пісні, а також всіма улюблені хіти!" – відзначається в його афіші в Instagram.

Як повідомлялося раніше, наприкінці минулого року Олександр Сєров став фігурантом перестрілки. Під час інциденту в одному з підмосковних закладів артист отримав поранення в ногу.

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