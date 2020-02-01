Головна Новини
1 лютого • оновлено в 18:32
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

На "Євробачення-2020" від Росії може поїхати український співак

8.2т
Читати матеріал російською

На міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020" від Росії може поїхати українець Олександр Панайотов.

Таку думку "РИА Новости" висловив російський композитор і продюсер Ігор Крутой. Панайотов народився в Запоріжжі, однак наразі живе та працює в РФ.

На уточнююче запитання, чи прийняті якісь остаточні рішення, Крутой відповів, що, на його думку, "Первый канал" "прийняв рішення щодо Панайотова". "Відсотків на дев'яносто, я думаю", – додав продюсер.

Олександр Панайотов

Олександр Панайотов

Оренбург Медиа

Новини
Ассоль з кліпу "Алые паруса" побореться за Євробачення: як змінилася дівчинка

Представниця співака коментувати інформацію про його можливу участь у конкурсі не стала.

"Поки жодних коментарів не буде. У нас жодної інформації немає щодо цього",повідомила співрозмовниця агентства. Пресслужба "Первого канала" на відповідний запит поки не відповіла.

На "Євробачення-2020" від Росії може поїхати український співак

facebook.com/aleksander.panayotov

Раніше портал ТВЦ передавав, що Панайотову "катастрофічно не щастить" з "Євробаченням".

У 2016 році замість виконавця на конкурс відправили Сергія Лазарєва, а в 2017 році конкурсанта від РФ не було.

"У 2018 році всі були впевнені в перемозі Панайотова, але в Лісабон поїхала Юлія Самойлова. У 2019 співак не зміг поїхати, оскільки його покровитель – "Первый канал", а в цьому році претендентів відбирав ВГТРК", – зазначили журналісти.

На "Євробачення-2020" від Росії може поїхати український співак

facebook.com/aleksander.panayotov

На "Євробачення-2020" від Росії може поїхати український співак

facebook.com/aleksander.panayotov

Додамо: 65-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" пройде з 12 до 16 травня в Роттердамі.

Як уточнив глава "Первого канала" Костянтин Ернст, рішення про конкурсанта на "Євробачення" від РФ зазвичай приймається до кінця лютого.

На "Євробачення-2020" від Росії може поїхати український співак

facebook.com/aleksander.panayotov

Пропонуємо подивитися деякі виступи Олександра Панайотова:

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно зірка шоу "Голос країни" Олександр Панайотов заявив, що конкурсант від Росії на "Євробаченні" повинен виступити з піснею, здатною об'єднати "братні" народи.

Минулого року РФ на конкурсі вдруге представляв співак Сергій Лазарєв, який зайняв з піснею Scream! третє місце. При цьому дуже схожий номер був у ще однієї конкурсантки – представниці Північної Македонії Тамари Тодевської.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Євробачення-2020
Особи
Ігор Крутий Олександр Панайотов
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Новини Росії фотографии Євробачення видео
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
47
25
Смішно
4
Цікаво
3
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Гламурненький какой
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Борщ украли, Панайотова украли, труселя украли, унитазы украли, историю украли, Крым украли, ракетостроение украли... Xoxлы, вы пинзец раззявы.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги