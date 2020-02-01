На "Євробачення-2020" від Росії може поїхати український співак

На міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020" від Росії може поїхати українець Олександр Панайотов.

Таку думку "РИА Новости" висловив російський композитор і продюсер Ігор Крутой. Панайотов народився в Запоріжжі, однак наразі живе та працює в РФ.

На уточнююче запитання, чи прийняті якісь остаточні рішення, Крутой відповів, що, на його думку, "Первый канал" "прийняв рішення щодо Панайотова". "Відсотків на дев'яносто, я думаю", – додав продюсер.

Олександр Панайотов Оренбург Медиа

Представниця співака коментувати інформацію про його можливу участь у конкурсі не стала.

"Поки жодних коментарів не буде. У нас жодної інформації немає щодо цього", – повідомила співрозмовниця агентства. Пресслужба "Первого канала" на відповідний запит поки не відповіла.

facebook.com/aleksander.panayotov

Раніше портал ТВЦ передавав, що Панайотову "катастрофічно не щастить" з "Євробаченням".

У 2016 році замість виконавця на конкурс відправили Сергія Лазарєва, а в 2017 році конкурсанта від РФ не було.

"У 2018 році всі були впевнені в перемозі Панайотова, але в Лісабон поїхала Юлія Самойлова. У 2019 співак не зміг поїхати, оскільки його покровитель – "Первый канал", а в цьому році претендентів відбирав ВГТРК", – зазначили журналісти.

facebook.com/aleksander.panayotov

facebook.com/aleksander.panayotov

Додамо: 65-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" пройде з 12 до 16 травня в Роттердамі.

Як уточнив глава "Первого канала" Костянтин Ернст, рішення про конкурсанта на "Євробачення" від РФ зазвичай приймається до кінця лютого.

facebook.com/aleksander.panayotov

Пропонуємо подивитися деякі виступи Олександра Панайотова:

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно зірка шоу "Голос країни" Олександр Панайотов заявив, що конкурсант від Росії на "Євробаченні" повинен виступити з піснею, здатною об'єднати "братні" народи.

Минулого року РФ на конкурсі вдруге представляв співак Сергій Лазарєв, який зайняв з піснею Scream! третє місце. При цьому дуже схожий номер був у ще однієї конкурсантки – представниці Північної Македонії Тамари Тодевської.

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