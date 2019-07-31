Олегу Виннику — 46: як змінювався головний "вовк" України

У середу, 31 липня, українському секс-символу, поп-співаку Олегу Виннику виповнюється 46 років.

За роки своєї кар'єри артист встиг завоювати серця величезної кількості фанатів, а його пісні "Вовчиця", "Ніно" та інші вже давно стали народними хітами. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як змінювався головний "вовк" України.

Олег Винник Фото: infomist.ck.ua

Олег Винник народився 31 липня 1973 року в селі Вербівка Черкаської області. Закінчив середню школу в селі Червоний Крут. З самого дитинства брав участь у художній самодіяльності.

Олег Винник в дитинстві Фото: 24smi.org

Після закінчення школи юнак вступив до Канівського училища культури на хормейстерський відділ. Однак зовсім скоро викладачі розгледіли в ньому справжній талант, умовили змінити курс і зайнятися вокалом. У ті роки Винник вже почав з'являтися на сцені, бувши гітаристом місцевої групи. А у 20 років обдарований студент став солістом Черкаської філармонії.

Після навчання в Канівському училищі культури і роботи в Черкаській філармонії Олег Винник в рамках програми культурного обміну проходив стажування в Німеччині. Під час стажування отримав пропозицію Люнебурзького театру з Нижньої Саксонії, де продовжив кар'єру, виконуючи партії в операх і мюзиклах. Ключову роль в кар'єрі співака зіграла участь в мюзиклі "Знедолені" за однойменним романом Віктора Гюго. Постановка мала колосальний успіх серед глядачів, а Олег отримав за неї звання "Новий грандіозний голос 2003" за версією європейського видання "DA CAPO".

Олег Винник в Німеччині Фото: liza.ua

Олег Винник в Німеччині Фото: liza.ua

Олег Винник в Німеччині Фото: liza.ua

У 2011 році Олег повністю сконцентрувався на сольній кар'єрі і повернувся в Україну. Зробивши упор на живі виступи, він досить швидко підкорив мільйони слухачів своєю творчістю, талантом, голосом і харизмою. Зазначимо, що квитки на концерти Винника розкуповують буквально в перший день надходження в продаж. Цей факт деякі ЗМІ охрестили як "Феномен Олега Винника".

Олег Винник на презентації сольного альбому "Ангел" у 2011 році Фото: uznayvse.ru

Всього за кілька років він випустив чотири авторських альбоми: "Ангел", "Щастя", "Роксолана", "Я не втомлюся", дванадцять відеокліпів і неодноразово об'їздив з гастролями всю Україну.

Олег Винник Фото: KP.UA

Олег Винник Фото: apostrophe.ua

Олег Винник Фото: tsn.ua

У 2018 Винник увійшов в склад журі шоу "Х-фактор 9". Також він повернувся в крісло судді і на 10 сезон.

Олег Винник на шоу "Х-фактор 9" Фото: stb.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Винник показав публіці свою "таємну дружину". Так, артист виступив з сольним концертом в Луцьку, де вийшов на сцену зі своєю бек-вокалісткою Таїсією, більш відомою під сценічним ім'ям Таюне.

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