Олег Винник захворів коронавірусом: у співака – двостороння пневмонія

Олена Кордунова Люди 21:26, 27.09.2020 Оновлено: 22:03, 27.09.2020

Український співак, секс-символ естради та учасник проєкту "Танці з зірками" Олег Винник захворів коронавірусом.

Через COVID-19 Винник не зміг виступити на паркеті шоу під час п'ятого випуску 27 вересня. Про це оголосив у прямому ефірі каналу "1+1" ведучий проекту Юрій Горбунов.

Читайте подробиці п'ятого ефіру за посиланням на OBOZREVATEL.

Горбунов також зазначив, що у Винника на тлі коронавіруса виникла двостороння пневмонія. Подробиці про цього стані будуть відомі пізніше.

Відзначимо, Олег Винник бере участь в шоу "Танці з зірками" разом з відомим хореографом Оленою Шоптенко. В ефірі вона також поскаржилася на погане самопочуття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірусом перехворіли дві учасниці шоу "Танці з зірками": актриса Дарина Петрожицька і телеведуча Ольга Фреймут. Вони кілька тижнів на шоу танцювали дистанційно, проте з четвертого випуску обидві пари повноцінно виступають на паркеті.

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