Олег Винник, який перехворів на COVID-19, виступив на весіллі сина Оксани Марченко

Борис Бондар Люди 00:37, 12.10.2020 Оновлено: 00:39, 12.10.2020

Український співак Олег Винник, який перехворів на коронавірус, разом з іншими зірками виступив на весіллі сина телеведучої і дружини народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксани Марченко.

47-річна Марченко в Instagram Stories поділилася ексклюзивними фото з розкішного свята, яке відбулося 10 жовтня. Обраницю 23-річного Богдана звуть Катерина.

Богдан – син Марченко від шлюбу з бізнесменом Юрієм Коржем.

Крім Винника, який виконав свій хіт "Здравствуй, невеста", на заході гостей розважали Вєрка Сердючка, Макс Барських, дует "Кролики" і піаніст-віртуоз Євген Хмара.

Під час розважальної програми Марченко встрибнула на сцену і потанцювала з Сердючкою.

Оксана Марченко
Instagram
Піаніст-віртуоз Євген Хмара
Instagram
Марченко показала відео з весілля
Instagram
Марченко станцювала з Сердючкою
Instagram
Марченко, дружина Богдана та Винник
Instagram

Як писав OBOZREVATEL, про захворювання Винника стало відомо 27 вересня, під час ефіру танцювального шоу. Співак захворів разом зі своєю партнеркою Оленою Шоптенко.

Але 4 жовтня Винник раптово вилетів з "Танців із зірками", що незабаром спричинило скандал в мережі.

11 жовтня Винник вилікувався від коронавірусу і заявив про готовність відновити концертну діяльність.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Уникайте алкоголю і живіть в самотності: способи боротьби зі старінням

"Слуги" запропонували закупити вакцину від COVID-19 у росіян

Невизнаний Карабах пригрозив Азербайджану "вітчизняною" війною

Суд відмовився покарати Зеленського через скандал із мером Черкас

Карантин в Україні посилять: що вирішили на нараді в Зеленського