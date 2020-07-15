Олег Винник візьме участь в новому сезоні шоу "Танці з зірками"

Восени на телеканалі 1+1 стартує новий сезон шоу "Танці з зірками". Першим учасником проекту став знаменитий в Україні співак Олег Винник.

Так, саме він дав старт традиційному #танціззіркаміchallenge – зоряному челленджу, за допомогою якого учасники нового сезону передають танцювальний виклик один одному із запрошенням взяти участь у шоу. Відповідне відео Винник розмістив на особистій сторінці в Instagram (дивіться ролик в кінці новини).

Винник візьме участь в шоу "Танці з зірками" Instagram Олега Винника

На кадрах Олег Винник на порожньому стадіоні запросив усіх дивитися "Танці з зірками" і виконав кілька спокусливих рухів, заспівавши рядки з власних пісень.

Відзначимо, співак також кинув виклик колишній учасниці культового гурту "Віа Гра" і українській актрисі Надії Мейхер. Ймовірно, саме вона стане наступною учасницею головного танцювального шоу країни.

"Найкрасивіше і найскладніше для мене – це танець. Легкої краси не буває. Краса вимагає багато праці. Тільки через подолання труднощів людина досягає нових вершин. І проект "Танці з зірками" – прекрасна платформа для цього", – прокоментував Олег свою участь в шоу.

Винник візьме участь в шоу Танці з зірками Instagram Олега Винника

Відзначимо, також незабаром відкриються імена ведучих і всіх суддів нового сезону проекту. Вже відомі імена трьох представників журі на шоу, ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма та народний артист України, легендарний хореограф Григорій Чапкіс. Ім'я четвертого судді поки невідоме.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори "Танців з зірками" розповіли, що четвертий сезон буде вражати не тільки яскравими зоряними учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.