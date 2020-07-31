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Олег Винник святкує день народження: скандальні та маловідомі факти з життя співака

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Олег Винник святкує день народження

Олег Винник святкує день народження. Ukranews

У п'ятницю, 31 липня свій день народження відзначає відомий український співак і секс-символ естради Олег Винник.

Винника вважають однією з найзагадковіших українських зірок – він ретельно приховує подробиці свого особистого життя і рідко розкриває журналістам, що відбувається з ним поза сценою. OBOZREVATEL вирішив розповісти маловідомі факти про головного серцеїда країни і його особисте життя.

Особисте життя Олега Винника

Олег Винник

Олег Винник Instagram Олега Винника

Перше, що цікавить шанувальників – стосунки Олега Винника. Він ретельно приховує даму серця, тим самим провокуючи безліч чуток. Коханням Винника називають його незмінну бек-вокалістку Таюне (Таїсія Сватко – Ред), яка всюди супроводжує артиста. Нібито вони давно одружені, разом приїжджали в рідне село Олега – Червоний Кут (Черкаська область). Сам Олег ці чутки ніколи не підтверджував.

До того, як розкрили ім'я "дружини" Винника, в мережі обговорювали його нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Співак зазначав, що втомився говорити на цю тему і комусь щось доводити.

Олег Винник і Таюне

Олег Винник і Таюне Clutch.ua

Більш охоче артист говорить про своє непросте дитинство, батьків, першу закоханість і шлях до успіху. З особливим теплом він згадує про маму Ганну Яківну, яка пішла з життя в травні 2018 року в віці 80-ти років. Вона розвивала в сина творчі здібності. Варто відзначити, що Ганна Яківна тривалий час хворіла і перенесла три інсульти.

Головний секс-символ України Олег Винник

Головний секс-символ України Олег Винник Instagram Олега Винника

Кілька років тому від серцевого нападу помер батько артиста.

"Батькові стало погано дорогою до мене на концерт. Напевно, він перенервував і під впливом позитивних емоцій його серце не витримало. Відразу після концерту я поїхав до батька в лікарню з усіма квітами, які мені подарували. Але я не встиг. Він помер, так і не побувавши на моєму виступі", – розповів в одному з інтерв'ю Винник.

Винник святкує день народження

Винник святкує день народження Instagram Олега Винника

В які скандали потрапляв Олег Винник

У 2018 році в мережі розгорівся скандал, пов'язаний з тим, що Винник нібито не допомагає своїм близьким в Черкаській області. Співак емоційно спростував цю інформацію, а також чутки про те, що у нього були пластичні операції і покровителі на початку кар'єри.

Олегу Виннику виповнилося 47 років

Олегу Виннику виповнилося 47 років Instagram Олега Винника

Після виходу скандальних сюжетів про Винника на телебаченні, продюсер співака Олександр Горбенко заявив, що журналісти оббрехали артиста і все перекрутили. Надалі він вирішив розірвати всі контракти з одним з топових українських каналів.

Також в 2019 році Олег Винник потрапив в політичний скандал. Він знявся в одному кліпі з російськими зірками, що закликали до миру між Україною і РФ. Відзначимо, що багато хто з цих знаменитостей раніше активно підтримували анексію Криму і агресію Росії на Донбасі.

Винник відзначає день народження

Винник відзначає день народження Instagram Олега Винника

Пізніше артист не зміг відповісти на питання, чий Крим, а також заявив, що за півострів ніхто не загинув. У зв'язку зі скандалом Винник потрапив в список "Миротворця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому, 2019 році стало відомо про рішення Винника піти в політику. Пізніше Олег Винник розповів, що не планує ставати політиком, однак йому пропонували мільйони доларів за рішення балотуватися в президенти. Сам музикант зазначив, що тільки легковажна людина здатна піти в політику заради грошей.

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