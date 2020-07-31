Олег Винник святкує день народження: скандальні та маловідомі факти з життя співака

У п'ятницю, 31 липня свій день народження відзначає відомий український співак і секс-символ естради Олег Винник.

Винника вважають однією з найзагадковіших українських зірок – він ретельно приховує подробиці свого особистого життя і рідко розкриває журналістам, що відбувається з ним поза сценою. OBOZREVATEL вирішив розповісти маловідомі факти про головного серцеїда країни і його особисте життя.

Особисте життя Олега Винника

Олег Винник Instagram Олега Винника

Перше, що цікавить шанувальників – стосунки Олега Винника. Він ретельно приховує даму серця, тим самим провокуючи безліч чуток. Коханням Винника називають його незмінну бек-вокалістку Таюне (Таїсія Сватко – Ред), яка всюди супроводжує артиста. Нібито вони давно одружені, разом приїжджали в рідне село Олега – Червоний Кут (Черкаська область). Сам Олег ці чутки ніколи не підтверджував.

До того, як розкрили ім'я "дружини" Винника, в мережі обговорювали його нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Співак зазначав, що втомився говорити на цю тему і комусь щось доводити.

Олег Винник і Таюне Clutch.ua

Більш охоче артист говорить про своє непросте дитинство, батьків, першу закоханість і шлях до успіху. З особливим теплом він згадує про маму Ганну Яківну, яка пішла з життя в травні 2018 року в віці 80-ти років. Вона розвивала в сина творчі здібності. Варто відзначити, що Ганна Яківна тривалий час хворіла і перенесла три інсульти.

Головний секс-символ України Олег Винник Instagram Олега Винника

Кілька років тому від серцевого нападу помер батько артиста.

"Батькові стало погано дорогою до мене на концерт. Напевно, він перенервував і під впливом позитивних емоцій його серце не витримало. Відразу після концерту я поїхав до батька в лікарню з усіма квітами, які мені подарували. Але я не встиг. Він помер, так і не побувавши на моєму виступі", – розповів в одному з інтерв'ю Винник.

Винник святкує день народження Instagram Олега Винника

В які скандали потрапляв Олег Винник

У 2018 році в мережі розгорівся скандал, пов'язаний з тим, що Винник нібито не допомагає своїм близьким в Черкаській області. Співак емоційно спростував цю інформацію, а також чутки про те, що у нього були пластичні операції і покровителі на початку кар'єри.

Олегу Виннику виповнилося 47 років Instagram Олега Винника

Після виходу скандальних сюжетів про Винника на телебаченні, продюсер співака Олександр Горбенко заявив, що журналісти оббрехали артиста і все перекрутили. Надалі він вирішив розірвати всі контракти з одним з топових українських каналів.

Також в 2019 році Олег Винник потрапив в політичний скандал. Він знявся в одному кліпі з російськими зірками, що закликали до миру між Україною і РФ. Відзначимо, що багато хто з цих знаменитостей раніше активно підтримували анексію Криму і агресію Росії на Донбасі.

Винник відзначає день народження Instagram Олега Винника

Пізніше артист не зміг відповісти на питання, чий Крим, а також заявив, що за півострів ніхто не загинув. У зв'язку зі скандалом Винник потрапив в список "Миротворця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому, 2019 році стало відомо про рішення Винника піти в політику. Пізніше Олег Винник розповів, що не планує ставати політиком, однак йому пропонували мільйони доларів за рішення балотуватися в президенти. Сам музикант зазначив, що тільки легковажна людина здатна піти в політику заради грошей.