Олег Винник став найбільш високооплачуваним артистом України: скільки він заробляє

Юля Ухіна Люди 11:33, 11.11.2020 Оновлено: 11:36, 11.11.2020

47-річний співак Олег Винник став найбільш високооплачуваним артистом України. Журнал Forbes Ukraine підрахував його доходи за 2019 рік і розповів про успіхи в поточному році.

Згідно з даними Forbes, популярному артисту вдалося за минулий рік заробити на своїх концертах близько 5,6-7 млн доларів. Він виступив на 50 концертах, які відвідали 200 тисяч шанувальників, а середня вартість квитків становила 28-35 доларів.

Цього року концертна діяльність Винника сильно постраждала через карантин. Співакові довелося влаштувати онлайн-концерт в НСК "Олімпійський". Проте на віртуальне шоу було продано 79 000 квитків вартістю $ 7-20.

Винник став найбільш високооплачуваним артистом України
Instagram Олега Винника

Також стало відомо, що Винник не погоджується брати участь у рекламних кампаніях дешевше $100 000, а 45-хвилинний виступ попзірки на новорічному корпоративі обійдеться у $50 000. Чоловік також успішний в соцмережах – залученість користувачів на сторінках у Facebook та Instagram є однією з найвищих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Винник переніс всі свої концерти за кордоном через пандемію коронавірусу. Організатори європейського туру прийняли рішення перенести виступи співака на осінь 2021 року.

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