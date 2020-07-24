Олег Винник про особисте життя: правду, як повію, всі хочуть, але не люблять

Український співак Олег Винник розповів, чому приховує своє особисте життя від шанувальників.

За його словами, багато фанатів не бажають чути правду, а після її оприлюднення вони можуть змінити свою думку про артиста. Про це йшла мова під час бесіди Винника з ведучим "Люкс ФМ" Славою Дьоміним (відео дивіться в кінці новини).

Олег Винник уточнив, що не не хоче засмучувати своїх фанаток інтимними деталями з власного життя.

Олег Винник і Слава Дьомін Пресслужба "Люкс ФМ"

"Я розмовляв нещодавно з однією людиною на тему особистого життя. І вона мені сказала таку річ про свого кумира. Ця дівчина його любила, вірила, насолоджувалася творчістю. В одному з інтерв'ю він сказав щось таке, чого вона не хотіла чути і він перед нею став вже зовсім не тим. Він зламав її почуття до нього", – поділився своїми думками Винник.

Олег Винник і Слава Дьомін Пресслужба "Люкс ФМ"

Також співак зазначив, що кожна людина хоче чути власну правду. Таким чином, Олег натякнув, чому не розповідає ЗМІ про своє особисте життя.

"Правда вона, як повія, все її хочуть, але ніхто не любить", – підкреслив улюбленець українок.

Винник також розповів, що в 14 років зробив татуювання на честь коханої дівчини, а після – звів. Співак ні про що не шкодує.

"Я не шкодую. Це ж перші гормони, 14 років. Я думав, що це любов до кінця життя", – зізнався артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Винник візьме участь в новому сезоні шоу "Танці з зірками" на 1+1. Проект стартує восени 2020 року.