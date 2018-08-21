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Сенцов голодує 100 днів: як змінювалася зовнішність в'язня Кремля

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21 серпня 2018 року минає 100 днів від початку безстрокового голодування українського режисера Олега Сенцова. Незважаючи на те, що стан політв'язня щодня погіршується ​​- він не планує припиняти протест.

Режисер висунув вимогу звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають на території Росії. Однак у Кремлі все ще не йдуть на поступки.

За що сидить Сенцов

У 2014 році Сенцов відмовився визнати окупацію Криму Росією. За це його покарали 20-а роками колонії. Сфабрикована справа, в якій свідки давали свідчення після тортур (пізніше – відмовилися від свідчень, але суду було вже байдуже), стала показовою.

В Криму у Сенцова, звідки він родом, залишилися мати і син. З рідною сестрою 42-річний режисер не підтримує стосунків. Увагу всього світу до долі брата привернула його двоюрідна сестра, Наталія Каплан.

До війни Сенцов знімав фільми – "Гамер" і "Носоріг", писав оповідання. Деякі з цих оповідань журналісти та активісти зачитували на Майдані Незалежності під час акції на підтримку режисера. У 2014-му вийшов роман Сенцова "Купіть книгу – вона смішна", написаний від першої особи, який розкриває особистість самого автора.

Як змінилася зовнішність Сенцова за час ув'язнення

Так кінорежисер виглядав до того, як потрапити до російської в'язниці.

фото Антон Наумлюк

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Сенцов вмирає: чи можна врятувати в'язня Кремля

Укрінформ

За три роки в російській колонії зовнішність кінорежисера дуже змінилася - він схуд і змарнів. Його рідні кажуть, що Сенцов тяжко хворий. У російській колонії лікарі проводять медичні процедури, щоб не допустити його смерті, проте близькі переконані - якщо він продовжить голодувати, то неодмінно помре.

Так Сенцов виглядає зараз:

Як раніше писав OBOZREVATEL, майже половина українців упевнена, що президент Росії Володимир Путін не помилує незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова, який перебуває у критичному стані через тривале голодування.

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Особа
Олег Сенцов
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Дудко Олег
Дудко Олег
Свободу Надии Савченко!!!. Ой нет, это я не в ту методичку посмотрел
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Мироненко Таня
Мироненко Таня
Доброго дня, у когo гипeртoния - срoчнo чиcтитe сocyды! Этo нaвсегда сбивает дaвлeниe до 120/80 зa 1 курс http://davleniestabil.forumhi.com
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Свидомит Кастрюлеголовый
Свидомит Кастрюлеголовый
Террориста сенцова после освобождения ждет та же кудьба что и Галю- пока она сидела была нициональным хероем свидомого стада. А как вернулась- бандерлоги ее посадили. Жестокие нравы царят в стае бандерлогов. Лучше ему не возвращаться в клоаку укроину. А кушать надо конечно, а то так и копыта двинуть можно - но на современную фашистскую укроину конечно не стоит. Смерть творогам!!!! Хероям в срало!!!!
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