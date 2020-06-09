Олег Ляшко вперше показав новонародженого сина

Юрій Сергієнко люди 18:52, 9.06.2020 Оновлено: 18:59, 9.06.2020

Колишній народний депутат України, лідер Радикальної партії Олег Ляшко опублікував перший знімок свого новонародженого сина.

Фотографію політик оприлюднив 9 червня на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

"Молодий тато", – написав він в коментарі до знімка.

Станом на 18:50, його пост набрав більше 3,7 тисячі лайків і понад 340 коментарів, в яких користувачі привітали тата і побажали дитині та батькам здоров'я.

Олег Ляшко вперше показав свого новонародженого сина
Facebook Олега Ляшка

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший син у Олега Ляшка народився 17 травня. Тоді політик заявив, що це найбільше щастя для нього, а також подякував Богу, дружині і медикам.

Раніше колишній нардеп опублікував фото своєї вагітної дружини.

Нагадаємо, що 48-річний Ляшко з 50-річною дружиною Росітою виховують вже дорослу доньку Владиславу Горбенко.

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