Оксані Марченко – 47: куди зникла опальна ведуча і дружина Медведчука

Відома українська ведуча, дружина народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя", кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко 28 квітня відзначає свій день народження.
Так, їй виповнюється 47 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, куди останнім часом зникла ексведуча шоу "Х-фактор" та як вона змінилася (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Оксана Марченко
apostrophe.ua
Оксана Марченко народилася 28 квітня 1973 року в Києві. У 1995 році з відзнакою закінчила історичний факультет Педагогічного університету імені Драгоманова, брала участь у студентському русі 90-х років.
На телебачення Оксана Марченко потрапила ще у віці 19 років, вона вела передачі "Стримані вівторки", "Доброго ранку, Україно!" на каналах Ютар та УТ-1.
Оксана Марченко в молодості
apostrophe.ua
На зйомках Оксана зустріла свого першого чоловіка – ним став Юрій Корж, засновник і гендиректор компанії Global Ukraine. Після весілля Марченко тимчасово пішла з телебачення, але після народження сина Богдана повернулася на "УТ-1" і вела "УТН-Панораму".
У 1999 році Оксана Марченко була ведучою церемонії "Людина року", де вона познайомилася зі своїм другим чоловіком Віктором Медведчуком.
Оксана Марченко та її чоловік Віктор Медведчук
ZIK.ua
Також Оксана стала автором і ведучою "Шоу Оксани Марченко", шоу "Україна має талант" (2009-2014 роки), "Х-фактор" (2010-2016 роки), програми "Час будувати" (2017). У 2018 року ведуча взяла участь у шоу "Танці з зірками".
У лютому 2020 року Оксана Марченко знялася в спокусливій фотосесії. Ось як вона виглядає зараз:
Друзі, успіхи сучасної астрономії та космології дозволяють припустити, що частина Всесвіту, куди людство вже заглянуло, є всього лише маленькою дещицею чогось незбагненного, Великого, воістину Великого. "Картинка", яку сьогодні спостерігають найпотужніші телескопи світу, це - далеке минуле, і багатьох світів вже не існує, хоча до нас все ще долітає їх світло ... І це так незбагненно, що простіше не замислюватися про це ... Але уявляєте , що людська душа цінніша за всі скарби Всесвіту! Ми володарі незліченної багатства, яке живе всередині кожного тлінного тіла. Правда, хтось стає злим катом або жорстоким тюремником своєї душі, і це сумно. Адже душа - це жива енергетична субстанція, що розвивається тільки від енергії любові, яку отримує і яку віддає. І якщо буває важко від образ і несправедливості, подивіться на вечірнє небо, і багато "земні дрібниці" здадуться смішними перед величчю його нескінченності, яке ніяк не применшує нас, а навпаки - викликає радість від можливості споглядання небесної краси і дає сили берегти свою безсмертну душу ! # оксанамарченко # делітесьдобром
Дорогі друзі, ось і відшуміли свята, залишивши деяким на бочках зайві кілограммчіков ... тому зараз саме час влаштувати розвантажувальні дні. Одна з причин зайвої ваги - переїдання на емоціях, причому найцікавіше, що психологи вважають, що люди, "заїдають" свої емоції, просто не дозволяють собі їх відчувати! Найважливіше – бути чесним з собою, навчитися себе говорити: "мені соромно ...", "я злюся ...", "мені самотньо ..." Це перший крок до гармонії – Чесність. Це відразу ж знімає напругу і стрес. Ви змогли зізнатися собі в тому, що не хочете показувати іншим! Перемога! Друге – це стресові ситуації або неприємні події. Хіба мало що сьогодні сталося! Коли їсте, згадайте щось дуже хороше, чудове, що є у вас або що буде! Зрештою через місяць ви не пригадаєте сьогоднішнє "засмучення" ... Третє ... слід перестати ділити їжу на "хорошу" або "погану" – це позбавить від почуття провини ... Скажіть собі просто, що зараз я це "тістечко, хліб , морозиво, цукерку "не хочу. Просто не хочу, потім як-небудь. Ще одна важлива річ: намагайтеся не залишатися на самоті! Коли я була студенткою і на кафе зовсім не було грошей, я зустрічалася зі своїми подружками в парку, ми тупотіли кілометри за кілометрами, обговорюючи наші секретик, і не помічали, як витрачали сотні кілокалорій !!! Хтось запитає, навіщо ці розмови про схуднення в сучасному світі, де всі ми різні і прекрасні? Відповідь дуже проста: коли ми задоволені собою, ми знаходимо свої половинки, друзів, колег – саме тих, з якими ми будемо щасливими, і не будемо задовольнятися тими, хто буде з нами через жалість ... Ну, і головне, на мій погляд: заповнюйте своє життя красою. Психологи кажуть, що нестача краси може викликати хворобу. "Люди, естетично чутливі, випробовують в" потворному "оточенні депресію і дискомфорт ... життя в поганому оточенні - це патогенний фактор ..." Що ж, нехай в ваше серце і шлунок потрапляє тільки "гарне", і не уродуйте себе брудом слів і зрадами вчинків ... Результат побачите негайно! Ви будете стрункішою, красивіше і щасливіше з кожним днем! # оксанамарченко # делітесьдобром # зож
Доброго ранку, друзья☀️ На сьогоднішній пост мене наштовхнув один коментар. Я, на жаль, не знаю Вашого імені. Але Ви - праві. Так, добрі, чесні і чуйні страждають більше. Чому? Тому що піднімаються на більш високий духовний рівень, в порівнянні з тими, хто їх ображає. Тому питання: "Чому я страждаю від цього?", Необхідно замінити: "Навіщо я страждаю від образ, заздрості, нерозуміння, образ, наклепів і т.д." Відповідь проста. Тому що ви - стали сильнішими і ці випробування можуть вас загартувати ще більше. Пам'ятайте, я вже писала, що алмази утворюються тільки під сильним тиском, а душі людей тим більше. Але не поспішайте радіти, вийміть поки свій німб з розеткі😉 Не всім в поспіль потрібно відкривати свою душу, щоб у неї нагадили ".... не кидайте перел своїх перед свиньми .." На цей рахунок є одна хороша притча. До мудреця прийшла дівчина і сказала: "Я намагаюся бути з усіма доброю, привітною. Намагаюся всім допомогти в міру сил, а у відповідь, замість подяки, приймаю від людей образи і гіркі глузування. Що мені робити?" Мудрець сказав їй: "Красуня, а ти роздягнись догола і пройдися так по місту." "Ви з глузду з'їхали!" - обурилася дівчина. "Мене всякий може зганьбити і бозна що подумає!" "Ось бачиш, відповів він, з'явитися перед людьми, оголивши своє тіло - ти боїшся. Чому ж тоді ти ходиш по світу з оголеною душею? У відчинені двері, може увійти і зла людина? А в твоїй душі, як в дзеркалі, погані люди бачать відображення неподобства своїх вад. Тому вони намагаються оббрехати і образити тебе. Не у кожного є мужність визнати, що хто - то краще його ... "що ж мені робити?" - запитала дівчина. "Якщо людина може бути другом і творить добро - тому відкривай, а хто творить зло - перед тим двері душі не розорюй. Чи не кожної людини потрібно пускати в своє життя - злих людей потрібно тримати за зачиненими дверима своєї душі. "З цим погоджуся, адже передати допомогу, якщо попросять, можна і в віконце. # Оксанамарченко # делітесьдобром
Коли я була маленькою, тато завжди доручав нам з сестрою прибирати вулицю. Це була дорога на добрий десяток приватних будинків, по якій їздили машини, ходили сусіди та їхні гості, грали діти, гуляли собаки ... І ось черговий раз, здіймаючи хмари куряви віниками, ми запитали тата, а чому весь час загальну вулицю мілини тільки ми, адже нею користується багато людей! На що тато, який допомагав нам збирати сміття в мішки, сказав: "... ви ж теж нею користуєтеся, і цього достатньо, щоб прибирати за собою. А чому цього не роблять інші - не ваша турбота" ... Минуло багато років, і перше, чого я навчила своїх дітей - прибирати за собою, поважати працю інших людей, бути ввічливими і дякувати. Діти нас не чують, діти на нас дивляться. Слова: будь ласка, дякую, вибачте - були в десятці перших, навіть погано вимовляємо, але зрозумілих. Але там, де все горбатий, стрункість стає потворністю. Всі без винятку люди хочуть чистоти, ввічливості, чуйності, милосердя і добра, але не вчать цьому своїх дітей. Саме тому брудні вулиці і під'їзди, лайлива мова, ненависть один до одного, пияцтво, невігластво стали епідемією, яка страшніше коронавируса. Думаю, саме від цього вимирають цілі народи, тому що забувають про духовне здоров'я своїх дітей. Адже прибирати бруд не соромно, соромно - жити в бруді. # оксанамарченко #oksanamarchenko # оченьважно # делітесьдобром
Друзі, зараз у мене (сподіваюся, і у вас) більше часу для читання кніг📚, спорта🤸🏼♀️, розгрібання старих справ (до чого не доходили руки) 🙌🏻- і це мене радує: засмучує лише те, що я змушена зробити паузу в зйомках мого нового проекту ... ☹️ Але я вчуся приймати все з вдячністю. Ще мені подобається читати ваші комментаріі.❤️Іногда хочеться зазирнути у ваші душі, побачити їх прихований свет☀️, адже ви можете приємно здивувати своїми думками і спостереженнями ... Знаєте, і чим більше я читаю, про що ви пишете, що вас хвилює, що викликає обурення або радість, тим більше я ціную, що у мене є саме такі подпісчікі.❣️ Скажу відверто, іноді я роблю скріншоти📱 ваших думок, щоб знайти теми, на які ви хотіли б поговорити. Іноді я пишу пост для кого-то з вас персонально ... Раніше Інстаграмм мені здавався просто модною "ярмарком марнославства", але зараз я впевнена, що це "зона", а я - сталкер, який намагається роздобути там щось цінне для себе. Так, так ... на місці цього "пікніка на узбіччі" є багато корисних речей, кинутих цивілізацією, хоча багато небезпечних місць, "гнилих боліт" і "липкого холодцю". Не втомлююся аплодіровать👏 Стругацким! Вони просто "прошили" час своїми літературними творами, і від цього вони ще більш сучасні і актуальні! І я так само впевнена, що добро потрібно робити з зла, тому що його більше немає з чого сделать❗️❗️❗️ Хто має вуха, нехай почує ... Так про що ви хотіли зі мною поговорити за чашкою кофе☕️? # оксанамарченко # делітесьдобром # всебудетхорошо
Друзі, вже багато років, прокидаючись вранці, я щаслива. Навіть якщо не всі добре, навіть якщо є проблеми або трапляються невдачі, або я відчуваю тривогу, або хворію, або я засмучена або мені сумно, я сприймаю це всього лише як ступені, які ведуть мене вгору. Я приймаю життя таким, яким воно є. Мене дратують маніпуляції зі свідомістю людей, коли їм вносять в мозок, що щасливе життя тільки легка, безпроблемна, красива і безболісна ... Це оману. Набагато краще приймати "недосконалість" життя - тим менше в ній розчарувань. Мені неймовірно цікаво жити життям з "невизначеним" сценарієм: завжди цікаво дізнатися, що ж далі? Адже життя - це постійний рух. Ми не можемо отримати доступ навіть до маленького моменту минулого, немає і зрозумілого сценарію майбутнього - все ілюзорно ... Ось і зараз багато людей відчувають себе незатишно від усвідомлення "невизначеності", але як не дивно це почуття здатне заспокоювати. Адже в світі немає нічого постійного, в тому числі болю, і ми точно знаємо, що все і погане, і хороше рано чи пізно закінчується ... Все, що у нас є точно, - це справжній момент! Ось саме цього потрібно радіти! Зараз у мене є можливість тренуватися щодня. Закликаю і вас починати свій день хоча б ось з таких нескладних вправ. Адже карантин рано чи пізно закінчиться, а добре самопочуття, самоповага і радість необхідні ще довгі роки! # оксанамарченко # делітесьдобром # спорт # зож
Друзі, добре утро☀️! Знаєте, співати дуже корисно, ну, хоча б щось "муркотіти" ... Я іноді помічаю, що "акомпанує" собі, коли чимось займаюся. А знаєте, звідки походять назви нот? Do - Dominus - Господь Re - Rerum - Матерія Mi - Miraculum - Чудо Fa - Familias planetarium - Сім'я планет Sol - Solis - Сонце La - Lactea via - Чумацький шлях Si - Siderae - Небеса В якомусь сенсі ми весь час творимо чудовий космічний мова! Співайте - і в життя увірвуться чудеса! До речі, а чи часто ви співаєте? # оксанамарченко # делітесьдобром # спів # прекрасноенастроеніе
Раніше OBOZREVATEL публікував найгарячіші фото Оксани Самойлової.
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