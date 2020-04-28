Оксані Марченко – 47: куди зникла опальна ведуча і дружина Медведчука

Відома українська ведуча, дружина народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя", кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко 28 квітня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 47 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, куди останнім часом зникла ексведуча шоу "Х-фактор" та як вона змінилася (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Оксана Марченко apostrophe.ua

Оксана Марченко народилася 28 квітня 1973 року в Києві. У 1995 році з відзнакою закінчила історичний факультет Педагогічного університету імені Драгоманова, брала участь у студентському русі 90-х років.

На телебачення Оксана Марченко потрапила ще у віці 19 років, вона вела передачі "Стримані вівторки", "Доброго ранку, Україно!" на каналах Ютар та УТ-1.

Оксана Марченко в молодості apostrophe.ua

На зйомках Оксана зустріла свого першого чоловіка – ним став Юрій Корж, засновник і гендиректор компанії Global Ukraine. Після весілля Марченко тимчасово пішла з телебачення, але після народження сина Богдана повернулася на "УТ-1" і вела "УТН-Панораму".

У 1999 році Оксана Марченко була ведучою церемонії "Людина року", де вона познайомилася зі своїм другим чоловіком Віктором Медведчуком.

Оксана Марченко та її чоловік Віктор Медведчук ZIK.ua

Також Оксана стала автором і ведучою "Шоу Оксани Марченко", шоу "Україна має талант" (2009-2014 роки), "Х-фактор" (2010-2016 роки), програми "Час будувати" (2017). У 2018 року ведуча взяла участь у шоу "Танці з зірками".

У лютому 2020 року Оксана Марченко знялася в спокусливій фотосесії. Ось як вона виглядає зараз:

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