Зірка Instagram Оксана Самойлова, яка нещодавно разом з чоловіком, репером Джиганом відсвяткувала день народження дочки Маї, зізналася, що не збирається прощати артиста.
Так, 32-річна жінка заявила, що відпускає своє минуле та готова перейти на новий етап життя. Вона також зазначила, що вперше не знає, що на неї чекає далі. Але повністю впевнена, що буде найщасливішою. Про це Самойлова повідомила на особистій сторінці в Instgaram.
Оксана Самойлова і Джиган
Фото: instagram/samoylovaoxana
"Зараз я на порозі нового етапу, наповненого відкриттями, емоціями та враженнями. Приймаю і дякую за все, що зі мною сталося. Отримую свої уроки та відпускаю минуле з найбільшою вдячністю за щастя і любов, які у мене були. Вперше за довгий час я не знаю, що чекає мене попереду. Але впевнена, що все обов'язково буде добре, і я знову буду найщасливішою", – написала Самойлова.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив із дружиною та дітьми.
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