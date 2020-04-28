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28 квітня • оновлено в 22:03
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Оксана Самойлова спростувала примирення з Джиганом: "Відпускаю своє минуле!"

1.6т
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Зірка Instagram Оксана Самойлова, яка нещодавно разом з чоловіком, репером Джиганом відсвяткувала день народження дочки Маї, зізналася, що не збирається прощати артиста.

Так, 32-річна жінка заявила, що відпускає своє минуле та готова перейти на новий етап життя. Вона також зазначила, що вперше не знає, що на неї чекає далі. Але повністю впевнена, що буде найщасливішою. Про це Самойлова повідомила на особистій сторінці в Instgaram.

Оксана Самойлова і Джиган

Оксана Самойлова і Джиган

Фото: instagram/samoylovaoxana

"Зараз я на порозі нового етапу, наповненого відкриттями, емоціями та враженнями. Приймаю і дякую за все, що зі мною сталося. Отримую свої уроки та відпускаю минуле з найбільшою вдячністю за щастя і любов, які у мене були. Вперше за довгий час я не знаю, що чекає мене попереду. Але впевнена, що все обов'язково буде добре, і я знову буду найщасливішою", – написала Самойлова.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Оксана Самойлова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Ухо отфотошопила себе )
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