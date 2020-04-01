Оксана Самойлова розлучається з Джиганом: гарячі фото екскоханої репера

Зірка Instagram Оксана Самойлова та український репер Джиган розлучаються після 10 років шлюбу.

Так, за словами жінки, причиною розставання стали численні зради артиста та його "неадекватна поведінка". У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися гарячі знімки Самойлової і згадати, як руйнувався шлюб зірки (фото дивіться нижче).

Оксана Самойлова і Джиган Фото: instagram/samoylovaoxana

Довгий час Самойлова і Джиган вважалися однією з найбільш бездоганних пар шоу-бізнесу. Пара познайомилася у 2008 році в нічному клубі й з того моменту практично не розлучалася. У 2011 році у них народилася старша донька Аріела, а через рік після цього пара зіграла пишне весілля. У 2014-му на світ з'явилася їхня середня донька Лея, у 2017-му – Майя, а у 2020-му – довгоочікуваний син Давид. Зазначимо, що зіркові батьки постійно ділилися фотографіями та кумедними відео спадкоємців на своїх сторінках в Instagram.

Оксана Самойлова, Джиган та їхні діти Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова і Джиган Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Проблеми у шлюбі у Оксани та Джигана почалися відразу після народження хлопчика, який з'явився на світ в США. Репер почав зловживати алкоголем і проводити прямі ефіри в Instagram, під час яких нецензурно висловлювався при дітях. Після цього Джиган загримів у психлікарню в Маямі через наркозалежність.

Оксана Самойлова і Джиган Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Нещодавно родина повернулася з Америки в Росію і самоізолювалася у своєму заміському будинку. До речі, відразу після цього Джиган влаштував домашню вечірку, на яку запросив своїх друзів. Перший час Оксана Самойлова утримувалася від коментарів і говорила, що в ситуації, що склалася їй найважливіше допомогти "батькові своїх дітей". Однак незабаром заявила про розлучення із зірковим чоловіком.

Оксана Самойлова і Джиган Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив зі своєю дружиною Оксаною Самойловою.

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