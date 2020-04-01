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1 квітня • оновлено в 04:48
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Оксана Самойлова розлучається з Джиганом: гарячі фото екскоханої репера

1.3т
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Зірка Instagram Оксана Самойлова та український репер Джиган розлучаються після 10 років шлюбу.

Так, за словами жінки, причиною розставання стали численні зради артиста та його "неадекватна поведінка". У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися гарячі знімки Самойлової і згадати, як руйнувався шлюб зірки (фото дивіться нижче).

Оксана Самойлова і Джиган

Оксана Самойлова і Джиган

Фото: instagram/samoylovaoxana

Довгий час Самойлова і Джиган вважалися однією з найбільш бездоганних пар шоу-бізнесу. Пара познайомилася у 2008 році в нічному клубі й з того моменту практично не розлучалася. У 2011 році у них народилася старша донька Аріела, а через рік після цього пара зіграла пишне весілля. У 2014-му на світ з'явилася їхня середня донька Лея, у 2017-му – Майя, а у 2020-му – довгоочікуваний син Давид. Зазначимо, що зіркові батьки постійно ділилися фотографіями та кумедними відео спадкоємців на своїх сторінках в Instagram.

Оксана Самойлова, Джиган та їхні діти

Оксана Самойлова, Джиган та їхні діти

Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова і Джиган

Оксана Самойлова і Джиган

Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Фото: instagram/samoylovaoxana

Проблеми у шлюбі у Оксани та Джигана почалися відразу після народження хлопчика, який з'явився на світ в США. Репер почав зловживати алкоголем і проводити прямі ефіри в Instagram, під час яких нецензурно висловлювався при дітях. Після цього Джиган загримів у психлікарню в Маямі через наркозалежність.

Оксана Самойлова і Джиган

Оксана Самойлова і Джиган

Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Фото: instagram/samoylovaoxana

Нещодавно родина повернулася з Америки в Росію і самоізолювалася у своєму заміському будинку. До речі, відразу після цього Джиган влаштував домашню вечірку, на яку запросив своїх друзів. Перший час Оксана Самойлова утримувалася від коментарів і говорила, що в ситуації, що склалася їй найважливіше допомогти "батькові своїх дітей". Однак незабаром заявила про розлучення із зірковим чоловіком.

Оксана Самойлова і Джиган

Оксана Самойлова і Джиган

Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Фото: instagram/samoylovaoxana

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив зі своєю дружиною Оксаною Самойловою.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Джиган Оксана Самойлова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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