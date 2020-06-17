Оксана Самойлова показала фігуру в бікіні після четвертих пологів. Фото

Російська модель і блогер Оксана Самойлова показала, як виглядає її фігура після четвертого кесаревого розтину.

Фото в бікіні вона опублікувала у себе в Instagram, де позує у яскравому купальнику з завищеною талією.

Instagram Оксани Самойлової

Зірка зізналася, що саме зараз задоволена своєю фігурою і хоче підтримувати цю вагу.

"Післязавтра 4 місяці після 4 кс. Через 7-10 днів після пологів я важила 61 кг, потім протягом 1,5 місяців різко схудла до своїх звичних 55. Потім був карантин, і я знов наїла 6 кг. Зараз я важу стільки, скільки мріяла все життя. Страшенно не хочу худнути ", – написала Оксана.

Скріншот

Instagram Оксани Самойлової

Нагадаємо, четверта дитина в Оксани Самойлової та репера Джигана народилася 18 лютого 2020 року. У березні з'явилася інформація про те, що зіркова пара, у якої четверо спільних дітей – три доньки і син, розлучається.

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