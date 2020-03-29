Зірка Instagram Оксана Самойлова в черговий раз підігріла чутки про розлучення з чоловіком, українським репером Джиганом.
Так, вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram пост, в якому заявила, що "все було не дарма, адже їхній союз подарував найбільше щастя для неї – її дітей". А також зазначила, що можливо колись розповість шанувальникам про особисту драму, але поки вона не готова.
Оксана Самойлова і Джиган з сином
Фото: instagram/samoylovaoxana
"Я знаю, що всі хочуть подробиць і роз'яснень, але дозвольте мені слухати та чути тільки себе. Можливо колись я поділюся своєю історією, але точно не зараз. У будь-якому випадку все, що було – не дарма. Тому що наш союз подарував мені найбільше щастя – моїх чудових дітей", – написала Самойлова.
Оксана Самойлова з дітьми
Фото: instagram/samoylovaoxana
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оскана Самойлова після скандалу з чоловіком, українським репером Джиганом, зняла обручку.
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