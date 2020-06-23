Оксана Марченко зробила зізнання про свої стосунки із Зеленським

Українська телеведуча Оксана Марченко розповіла про свої стосунки з президентом Володимиром Зеленським.

Так, подробицями вона поділилася в інтерв'ю виданню "Страна". За словами зірки, вона знайома із Зеленським вже багато років. Одного разу, ще до президентства, він був навіть у неї в гостях разом з "Кварталом 95".

"Звичайно, ми знайомі багато років. Якось він був у нас вдома. Це був радше діловий візит, Зеленський приїжджав до нас з "Кварталом 95", ми обговорювали можливу співпрацю. Бувало, перетиналися на заходах, де він був ведучим. Якщо пам'ятайте, ми були одночасно номіновані у 2011 році на премію "Телетріумф" як ведучі розважальних програм: Володимир Зеленський, Маша Єфросиніна та Оксана Марченко. Перемогла, до речі, я. Власне, ось і все наше знайомство", – розповіла Марченко.

Оксана Марченко і Володимир Зеленський на премії "Телетріумф" у 2011 році (джерело – Країна)

Телеведуча також додала, що вони з Зеленським спілкувалися так, як спілкуються колеги в телевізійному світі. А коли він вже став президентом, їхні шляхи не перетиналися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оксана Марченко вразила мережу знімком з відпочинку, на якому позувала в купальнику і капелюсі.