"Океан Ельзи" випустив нову пісню після тривалої перерви: мережа в захваті

Український гурт "Океан Ельзи" після тривалої перерви випустив кліп на нову пісню "Коли ми станем собою".

Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі колективу. Зазначається, що цей трек є першим синглом з майбутнього альбому "Океан Ельзи", над яким працюють музиканти (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

"Життя змінюється і в цьому ритмі та тривозі ми все більше ховаємось у своїх маленьких бульбашках, проживаючи дні в акваріумах самотності, забуваючи про те, хто ми є насправді. Мені дуже хотілося передати цю атмосферу і дозволити їй змінитися в кадрі. Дати можливість героям вийти за межі скляної стіни й відчути радість спілкування, віднайти себе справжніх", – прокоментувала режисерка кліпу Анна Бурячкова.

Гурт "Океан Ельзи" випустив кліп на пісню "Коли ми станем собою" (скріншот з відео)

До запису нової пісні "Океан Ельзи" приєднався дитячий хор – а саме діти музикантів і друзів групи. Головну жіночу роль у кліпі виконала актриса Варвара Лущик з фільму "Гуцулка Ксеня".

Гурт "Океан Ельзи" випустив кліп на пісню "Коли ми станем собою" (скріншот з відео)

Шанувальники "Океан Ельзи" зазначили, що їм нова робота дуже сподобалася, оскільки нагадує ранню творчість гурту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські гурти "Океан Ельзи" і "Бумбокс" заявили, що не давали дозволу на використання їхніх пісень у святковому попурі, яке виконали зірки в центрі Києва на День Незалежності.