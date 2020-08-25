Гурт "Океан Ельзи" випустив кліп на пісню "Коли ми станем собою" (Instagram Океан Ельзи).

Український гурт "Океан Ельзи" після тривалої перерви випустив кліп на нову пісню "Коли ми станем собою".

Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі колективу. Зазначається, що цей трек є першим синглом з майбутнього альбому "Океан Ельзи", над яким працюють музиканти (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

"Життя змінюється і в цьому ритмі та тривозі ми все більше ховаємось у своїх маленьких бульбашках, проживаючи дні в акваріумах самотності, забуваючи про те, хто ми є насправді. Мені дуже хотілося передати цю атмосферу і дозволити їй змінитися в кадрі. Дати можливість героям вийти за межі скляної стіни й відчути радість спілкування, віднайти себе справжніх", – прокоментувала режисерка кліпу Анна Бурячкова.

Гурт "Океан Ельзи" випустив кліп на пісню "Коли ми станем собою" (скріншот з відео)

До запису нової пісні "Океан Ельзи" приєднався дитячий хор – а саме діти музикантів і друзів групи. Головну жіночу роль у кліпі виконала актриса Варвара Лущик з фільму "Гуцулка Ксеня".

Гурт "Океан Ельзи" випустив кліп на пісню "Коли ми станем собою" (скріншот з відео)

Шанувальники "Океан Ельзи" зазначили, що їм нова робота дуже сподобалася, оскільки нагадує ранню творчість гурту.

"Океан Ельзи" випустив нову пісню після тривалої перерви: мережа в захваті

"Океан Ельзи" випустив нову пісню після тривалої перерви: мережа в захваті

"Океан Ельзи" випустив нову пісню після тривалої перерви: мережа в захваті

"Океан Ельзи" випустив нову пісню після тривалої перерви: мережа в захваті

"Океан Ельзи" випустив нову пісню після тривалої перерви: мережа в захваті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські гурти "Океан Ельзи" і "Бумбокс" заявили, що не давали дозволу на використання їхніх пісень у святковому попурі, яке виконали зірки в центрі Києва на День Незалежності.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!