"Ох*ренна!" Як виглядає заступниця міністра, через яку оскандалилися "слуги народу". Фото

У мережі з'явилися особисті фотографії заступниці міністра інфраструктури України Олександри Клітіної, яка нібито отримала свою посаду "через ліжко".

Так, OBOZREVATEL знайшов сторінку Клітіної в Instagram, де можна побачити, як любить проводити свій час чиновниця.

Олександра Клітіна Instagram

Судячи з фото, Олександра любить подорожувати, особливо заступниці міністра інфраструктури подобається відпочинок у теплих країнах. На сторінці чиновниці багато фотографій в купальниках, зроблених на пляжі.

Олександра Клітіна Instagram

Крім цього, в мережі вдалося знайти знімок Клітіної з Криму, опублікований у листопаді 2015 року.

Олександра Клітіна Instagram

Також в Instagram Олександри чимало селфі з хлопчиком, який, як вдалося з'ясувати, є сином чиновниці.

Олександра Клітіна з сином Instagram

Олександра Клітіна з сином Instagram

Якими ще фото Клітіна ділиться зі своїми підписниками.

Олександра Клітіна Instagram

Олександра Клітіна Instagram

Олександра Клітіна Instagram

Олександра Клітіна Instagram

Олександра Клітіна Instagram

Олександра Клітіна Instagram

Олександра Клітіна Instagram

Олександра Клітіна Instagram

Олександра Клітіна Instagram

Олександра Клітіна Instagram

Олександра Клітіна Instagram

Олександра Клітіна Instagram

Олександра Клітіна з сином Instagram

Зауважимо, що ім'я Клітіної спливло у розмові "слуг народу" з начальником поліції Кривого Рогу.

Наводимо частину розмови політиків:

– Поки жінки пішли, можна я покажу, яка у нас заступниця міністра. Клітіна Саша. Вона просила, сильно хотіла.

– Хороша?

– Ого! Ох**нна!

– Ось, призначили, дівчина дуже хотіла стати заступницею міністра

(Лунає сміх)

– Це називається "я чиста перед вами"

– Капец, звісно, нііііі, хороша подруга.

Олександра Клітіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на першому опублікованому записі чітко чути голос нардепа Юрія Корявченкова, відомого актора студії "Квартал 95" "Юзика". Разом з ним були колеги Володимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрій Кисіль, Олена Криворучкіна і В'ячеслав Медяник;

у жовтні ЗМІ повідомили, що деякі народні депутати від партії "Слуга народу" отримали зарплати "в конвертах" загальною сумою в 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку;

Пранкер "Джокер" опублікував листування з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах". Пізніше політик підтвердив листування з пранкером "Джокером";

У листопаді журналістка Світлана Крюкова повідомила, що "слуги" знову отримали зарплату неофіційно.

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