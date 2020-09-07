Охлобистін звернувся до Путіна з проханням помилувати Єфремова. kerch.one.
Російський актор Іван Охлобистін звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням допомогти акторові Михайлу Єфремову, якому 8 вересня суд винесе вирок у справі про смертельну ДТП.
Своє звернення він опублікував на особистій сторінці у "Вконтакте". У ньому Охлобистін вказав, що не ставить під сумнів вину Єфремова, але просить главу держави помилувати артиста, адже він "не виживе у в`язниці".
"Шановний Володимире Володимировичу! Хочу звернутися до вас з особистим проханням про долю мого друга Михайла Єфремова, якому 8 вересня цього року оголосять вирок, за вчинений ним тяжкий злочин – вбивство безвинної людини. Поза всяких сумнівів Михайло винен... Однак помилуйте його своїм особистим указом, йому не вижити у в'язниці. Він слабкий, він роздавлений, він позбавлений репутації та майбутнього. Він сам собі вирок. Він не несе ніякої небезпеки для суспільства", – зазначив Охлобистін.
Іван Охлобистін та Михайло Ефремов. stuki-druki.com
Він також додав, що знає: його звернення до глави держави викличе суспільне невдоволення і осуд. Однак, за словами Охлобистіна, це єдина його можливість врятувати друга.
"Я знаю, що люди засудять мене за це прохання, але у мене більше немає можливості врятувати близьку людину, і я все-таки прошу. І вибачте за публічність звернення, в іншому випадку мені навряд чи вдасться донести до вас моє прохання", – підсумував актор.
Охлобистін звернувся до Путіна з проханням помилувати Єфремова. скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, бувши в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.
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