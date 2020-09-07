Російський актор Іван Охлобистін звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням допомогти акторові Михайлу Єфремову, якому 8 вересня суд винесе вирок у справі про смертельну ДТП.

Своє звернення він опублікував на особистій сторінці у "Вконтакте". У ньому Охлобистін вказав, що не ставить під сумнів вину Єфремова, але просить главу держави помилувати артиста, адже він "не виживе у в`язниці".

"Шановний Володимире Володимировичу! Хочу звернутися до вас з особистим проханням про долю мого друга Михайла Єфремова, якому 8 вересня цього року оголосять вирок, за вчинений ним тяжкий злочин – вбивство безвинної людини. Поза всяких сумнівів Михайло винен... Однак помилуйте його своїм особистим указом, йому не вижити у в'язниці. Він слабкий, він роздавлений, він позбавлений репутації та майбутнього. Він сам собі вирок. Він не несе ніякої небезпеки для суспільства", – зазначив Охлобистін.

Іван Охлобистін та Михайло Ефремов. stuki-druki.com

Він також додав, що знає: його звернення до глави держави викличе суспільне невдоволення і осуд. Однак, за словами Охлобистіна, це єдина його можливість врятувати друга.

"Я знаю, що люди засудять мене за це прохання, але у мене більше немає можливості врятувати близьку людину, і я все-таки прошу. І вибачте за публічність звернення, в іншому випадку мені навряд чи вдасться донести до вас моє прохання", – підсумував актор.

Охлобистін звернувся до Путіна з проханням помилувати Єфремова. скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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