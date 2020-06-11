Охлобистін заявив про дві смерті внаслідок аварії, яку скоїв Єфремов

Російський актор Іван Охлобистін знову прокоментував ДТП за участі свого колеги Михайла Єфремова і натякнув на духовну смерть винуватця аварії.

Він заявив про те, що відомий актор убив не тільки чоловіка, який перебував за кермом фургона, а й себе. Про це він написав "ВКонтакте".

Охлобистін упевнений, що Єфремов не був ані Ісусом Христом, ані розбійником.

"Міша – заблукала вівця, точніше – п'яний баран, що мчить напролом", – зазначив артист і наголосив, що саме таким його і любили росіяни.

Актор упевнений, що доля вини у тому, що сталося, є і в співгромадян Єфремова, які почали ловити хайп на тому, що сталося.

Наприкінці промови Охлобистін зазначив, що під час аварії загинув не тільки Сергій Захаров, водій фургона, а й сам актор.

"Загинули двоє людей – Сергій і Михайло. Безневинна жертва і пропаща людина. І у того, і в іншого є сім'ї. Вони не повинні постраждати від ненависті, яка розпалюється неохайними засобами масової інформації. Вони жертви", – наголосив Охлобистін.

Нагадаємо: Єфремов був у стані наркотичного сп'яніння в момент ДТП. Про це заявила Московська прокуратура.

Як повідомляв OBOZREVATEL: