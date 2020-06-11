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11 червня • оновлено в 18:59
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Охлобистін заявив про дві смерті внаслідок аварії, яку скоїв Єфремов

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Російський актор Іван Охлобистін знову прокоментував ДТП за участі свого колеги Михайла Єфремова і натякнув на духовну смерть винуватця аварії.

Він заявив про те, що відомий актор убив не тільки чоловіка, який перебував за кермом фургона, а й себе. Про це він написав "ВКонтакте".

Охлобистін упевнений, що Єфремов не був ані Ісусом Христом, ані розбійником.

"Міша – заблукала вівця, точніше – п'яний баран, що мчить напролом", – зазначив артист і наголосив, що саме таким його і любили росіяни.

Актор упевнений, що доля вини у тому, що сталося, є і в співгромадян Єфремова, які почали ловити хайп на тому, що сталося.

Наприкінці промови Охлобистін зазначив, що під час аварії загинув не тільки Сергій Захаров, водій фургона, а й сам актор.

"Загинули двоє людей – Сергій і Михайло. Безневинна жертва і пропаща людина. І у того, і в іншого є сім'ї. Вони не повинні постраждати від ненависті, яка розпалюється неохайними засобами масової інформації. Вони жертви", – наголосив Охлобистін.

Нагадаємо: Єфремов був у стані наркотичного сп'яніння в момент ДТП. Про це заявила Московська прокуратура.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.

  • 58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.

  • Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.

  • Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.

  • Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.

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Особи
Михайло Єфремов Іван Охлобистін
Місце
Росія
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