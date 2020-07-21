Охлобистін висловився про відверті сцени Асмус

Російський актор Іван Охлобистін заступився за колегу Христину Асмус, яка вже довгий час піддається критиці через відверті сцени у фільмі "Текст".

Артист заявив, що не став дивитися скандальну кінокартину, але впевнений, що вона ніяк не змінить його ставлення до Асмус. За словами Охлобистіна, актриса всього добилася самостійно, не дивлячись на досить важку долю, що викликає тільки захоплення. Він також додав, що завжди захищатиме Христину, адже за час роботи в серіалі "Інтерни" вона стала йому практично родичкою, передає "7days".

"Я Христиною захоплююся, вона красива, дуже душевна. У неї весь спектр достоїнств. А що стосується її статевого життя або зйомок у фільмі "Текст", я все одно її буду виправдовувати, тому що є відносини рівня "родич", і я вже ніколи не зможу об'єктивно до неї ставитися. Я фільм не став дивитися на всякий випадок. Кажуть, там прям дуже відверті сцени. Але це ніяк не змінить моє ставлення до неї, я знаю, що її душа – це душа чистої, красивої дитини. І доля у неї непроста. Все, що вона зробила в професії, вона зробила сама, їй ніхто не допомагав, вона не була нічиїм протеже і заміж вийшла вже зіркою. Я завжди буду за неї заступатися", – заявив актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо, що Гарік Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія. Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.