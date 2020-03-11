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11 березня • оновлено в 11:08
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Охлобистін показав рідкісне фото дорослої дочки: як виглядає

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Скандальний російський актор Іван Охлобистін опублікував рідкісне фото своєї дорослої дочки Варвари.

Так, знімок з'явився на особистій сторінці артиста в Instagram.

Іван Охлобистін

Іван Охлобистін

film.ru

Фотографію Варвари Охлобистін опублікував на честь її дня народження – 10 березня дочці артиста виповнився 21 рік.

"З днем народження, донечка моя! Я люблю тебе більше за життя!", – написав під фото актор.

Примітно, що шанувальники, які вже давно не бачили знімки Варвари, почали обговорювати зовнішність дівчини. Зокрема, користувачі зазначили, що дочка Охлобистіна виросла справжньою красунею.

Охлобистін показав рідкісне фото дорослої дочки: як виглядає
Охлобистін показав рідкісне фото дорослої дочки: як виглядає
Охлобистін показав рідкісне фото дорослої дочки: як виглядає
Охлобистін показав рідкісне фото дорослої дочки: як виглядає
Охлобистін показав рідкісне фото дорослої дочки: як виглядає
Охлобистін показав рідкісне фото дорослої дочки: як виглядає
Охлобистін показав рідкісне фото дорослої дочки: як виглядає

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Іван Охлобистін висловився з приводу заяв російських зірок на адресу Росії та її жителів. Зокрема, актор прокоментував висловлювання актриси Юлії Ауг, екс-учасниці "Дом-2" Олени Водонаєвої та телеведучого Івана Урганта.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Іван Охлобистін
Місце
Росія
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Pooh Vini
Pooh Vini
Такой же крокодил как и ее папашка,а если ещё и с головой такие же проблемы,то это полное дерьмище
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