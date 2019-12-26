"Ох**ли на цьому номері": "Зеленський" показав несподіване відео з "Вечірнього кварталу"

Український комік Юрій Великий, що прийшов на заміну Володимиру Зеленському до студії "95 Квартал", показав веселе відео з шоу "Вечірній квартал".

На відео, яке Великий опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, він позував, лежачи просто на сцені.

Юрій Великий uaportal.com

"Ролі бувають різні – ключові і однофразні. Новорічний "Вечірній Квартал", 31 грудня", – підписав ролик Великий.

"Ох**ли на цьому номері", "В цьому номері є продовження? На концерті була демоверсія, чи я щось пропустила?", "Супер!", "Як завжди супер", – пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня Великий вперше спародіював Зеленського в Одесі на концерті студії "95 Квартал".

Його поява на сцені викликала неоднозначну реакцію: декого здивувала голова гумориста, який схожий на президента, дехто ж навпаки розкритикував його.

Пізніше Юрій поділився фото і відео зі свого виступу, також викликавши різну реакцію. Ким і звідки є Великий, який замінив Зеленського у "Кварталі", читайте за посиланням.

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