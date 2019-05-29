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"Ох, як ніжно!" Бабкін вразив мережу відвертим фото з дружиною

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Український співак Сергій Бабкін поділився пікантним фото з вагітною дружиною Сніжаною.

Так, фото він опубліковав на своїй сторінці в Instagram. Пара дуже ніжно обіймає одне одного.

Бабкіни повністю оголилися

Бабкіни повністю оголилися

Jetsetter.ua

За годину пост зібрав майже 4 тисячі лайків. Більшість прихильників цієї зіркової пари були вражені красою знімків.

Бабкін із дружиною Сніжаною

Бабкін із дружиною Сніжаною

KP.UA

Новини
Бабкін вразив мережу відмінною спортивною формою

"Чари і Магія почуттів. Кохання Вам безмежного!!! Яка краса!", "Ви неймовірні", "Нехай усе здійсниться", "Ви чудові", — коментували люди.

"Ох, як ніжно!" Бабкін вразив мережу відвертим фото з дружиною
"Ох, як ніжно!" Бабкін вразив мережу відвертим фото з дружиною

Правда були й ті, хто дорікнув парі публікацією настільки відвертих знімків: "Все прекрасно, але такі фото — це не на всю країну. Це сімейні особисті фото. Перегнули", — написав один із підписників.

Нагадаємо, що з майбутньою дружиною Сніжаною Сергій Бабкін познайомився у 2007 році. В травні 2008-го пара обвінчалася, а в березні 2009-го вони офіційно стали чоловіком і дружиною. Подружжя уже виховує двох дітей. Про третю вагітність Сніжани Бабкіної стало відомо в березні цього року.

Як писав раніше OBOZREVATEL, будучи вже вагітною третьою дитиною, дружина українського співака Сергія Бабкіна вирушила з ним у тур, який був запланований до новини про цікавий стан жінки і не міг бути скасований. В одному зі своїх інтерв'ю Сніжана Бабкіна згадала, як сподівалася, що в дорозі між 24 містами у неї не буде токсикозу. Однак усе склалося так, що дружина артиста буквально не могла "ні сидіти, ні ходити, ні дихати".

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Особа
Сергій Бабкін
Місце
Україна
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