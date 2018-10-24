Оголилася у храмі: епатажна модель спровокувала скандал зухвалою фотосесією

Епатажна бельгійська модель Маріса Папен прославилася черговою скандальною фотосесією, цього разу дівчина оголилася у соборі Святої Софії в Стамбулі (Туреччина).
Як повідомляє Mirror, публікуючи знімки, Папен навідалася у собор у хіджабі й задерла спідницю на його порозі перед великою групою туристів.
Фото: mirror.co.uk
"Якщо ви коли-небудь були в соборі Святої Софії, ви знаєте, що немає ні дня, коли б його не наповнили тисячі туристів. Ми дочекалися моменту, коли гід наблизився зі своєю групою, щоб всі могли нас бачити", — розповіла про ідею своєї фотосесії модель.
На деяких знімках Папен позує біля входу в собор зовсім без одягу. Автором фотосету став австралійський фотограф Джессі Уокер.
При цьому, як згадала дівчина, перше фото автора не влаштувало, тому наступного дня їм довелося повернутися і повторити зухвалий випад на порозі храму. Цього разу поліцейські з'ясували, ким є настільки унікальні "парафіяни" і попрямували за ними в місцевий готель. Щоправда, Папен і її фотограф до того моменту вже встигли виїхати.
Серед робіт моделі сьогодні можна відшукати не менш зухвалі знімки, на яких бельгійка також позує зовсім голою.
Фото: mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk
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