Оголення? Коханець Лободи приготував сюрприз

Лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн, якому приписують романтичні стосунки зі співачкою Світланою Лободою, готує новий музичний кліп.

У сторіс свого Instagram -аккаунта він показав анонс нового відеокліпу на пісню Platz Eins.

"Нове відео. Скоро", - пише музикант.

Схоже, сюжет кліпу в черговий раз стане епатажним – на малюнку зображені дівчата в нижній білизні, що вказує на можливу еротику в відео.

Текст пісні Platz Eins і переклад на російську мову представлений сервісом Амальгама.

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