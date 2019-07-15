Оголені Тодоренко і Топалов показали відео зі свого весілля

Українська співачка Регіна Тодоренко та її чоловік Влад Топалов опублікували зворушливе відео зі свого весілля. Вони показали, як минув ранок нареченої і нареченого, а також як веселилися гості на святкових урочистостях.

Відео розмістили на офіційному каналі Тодоренко у Youtube.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов Скріншот із відео

На відео Тодоренко розповіла, що в день весілля її ранок почався о 4:00, а от її чоловік зміг поспати на кілька годин довше. Зазначимо, що пара не соромилася ділитися подробицями і навіть позувати без одягу.

Регіна Тодоренко Скріншот із відео

Влад Топалов Скріншот із відео

Самі урочистості відбувалися на розкішній віллі в Італії. Тут пара обмінялася зворушливими обітницями і станцювала свій перший танець. Відзначали весілля артисти в компанії друзів і родичів.

Скріншот із відео

На весілля була запрошена українська зірка Леся Нікітюк, колеги Регіни по сцені Аліна Астровська та Олена Чирва (раніше Вінорадова, колишня учасниця колективу Real O, де починала свою кар'єру співачки і сама Тодоренко). Також на святі були присутні колеги по проекту "Орел і Решка" Марія Івакова, Антон Лаврентьєв та інші.

Скріншот із відео

Весільний букет нареченої впіймала колега Тодоренко по проекту "Орел і Решка" Леся Нікітюк.

Скріншот із відео

Зазначається, що на святковий захід подружжя витратило близько 7 мільйонів рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.

За кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.

У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони із Владом мають намір пишно відсвяткувати весілля.

Пара довго вибирала місце проведення свята, в результаті вони зупинилися на Флоренції, Італія. Також розглядалися варіанти Тоскана і Сорренто.

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