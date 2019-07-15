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Оголені Тодоренко і Топалов показали відео зі свого весілля

10.1т Читати матеріал російською

Українська співачка Регіна Тодоренко та її чоловік Влад Топалов опублікували зворушливе відео зі свого весілля. Вони показали, як минув ранок нареченої і нареченого, а також як веселилися гості на святкових урочистостях.

Відео розмістили на офіційному каналі Тодоренко у Youtube.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Скріншот із відео

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На відео Тодоренко розповіла, що в день весілля її ранок почався о 4:00, а от її чоловік зміг поспати на кілька годин довше. Зазначимо, що пара не соромилася ділитися подробицями і навіть позувати без одягу.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Скріншот із відео

Влад Топалов

Влад Топалов

Скріншот із відео

Самі урочистості відбувалися на розкішній віллі в Італії. Тут пара обмінялася зворушливими обітницями і станцювала свій перший танець. Відзначали весілля артисти в компанії друзів і родичів.

Оголені Тодоренко і Топалов показали відео зі свого весілля

Скріншот із відео

На весілля була запрошена українська зірка Леся Нікітюк, колеги Регіни по сцені Аліна Астровська та Олена Чирва (раніше Вінорадова, колишня учасниця колективу Real O, де починала свою кар'єру співачки і сама Тодоренко). Також на святі були присутні колеги по проекту "Орел і Решка" Марія Івакова, Антон Лаврентьєв та інші.

Оголені Тодоренко і Топалов показали відео зі свого весілля

Скріншот із відео

Весільний букет нареченої впіймала колега Тодоренко по проекту "Орел і Решка" Леся Нікітюк.

Оголені Тодоренко і Топалов показали відео зі свого весілля

Скріншот із відео

Зазначається, що на святковий захід подружжя витратило близько 7 мільйонів рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Регіна Тодоренко Влад Топалов Леся Никитюк
Місце
Італія
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