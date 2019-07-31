Оголена зірка "Кварталу" показала пікантне фото з душу

Актриса студії "Квартал 95", співачка і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук показала в мережі пікантний знімок.

Так, дівчина на особистій сторінці в Instagram опублікувала спокусливе фото, на якому зображена з оголеними плечима і зачесаним назад вологим волоссям.

У своєму пості березня міркувала про те, як приймає гарячий душ і чим це корисно для внутрішнього стану співачки.

Марта Адамчук та Олена Кравець Instagram @zhenskiykvartal_official

"Сьогодні, приймаючи гарячий душ, я чомусь задумалася – як же все-таки почути себе і зрозуміти, чого ти насправді хочеш? Мало не впала в медитацію під водою, і раптом до мене дійшло, що в той момент я робила саме те, чого мені хотілося – приймала гарячий душ. Виявляється, все так легко", – загадково написала артистка.

Також вона додала, що кожній людині важливо чітко розуміти, чого вона хоче від життя наразі. А якщо щось не виходить, на думку Адамчук, просто бажання можуть бути невірними.

"Напевно, іноді потрібно просто прийти, а не виносити собі мозок і зрозуміти, що з тобою відбувається абсолютно те, чого ти хочеш. Вже. В цей момент. Ну і виходить, якщо щось не влаштовує, то варто подивитися – може, щось не так з бажанням?" – закінчила думку Марта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актрисі проекту "Жіночий квартал" Аліні Гордієнко зробили пропозицію руки і серця під час шоу "Ліга сміху" в Одесі.

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