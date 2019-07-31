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Оголена зірка "Кварталу" показала пікантне фото з душу

4.5т Читати матеріал російською

Актриса студії "Квартал 95", співачка і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук показала в мережі пікантний знімок.

Так, дівчина на особистій сторінці в Instagram опублікувала спокусливе фото, на якому зображена з оголеними плечима і зачесаним назад вологим волоссям.

У своєму пості березня міркувала про те, як приймає гарячий душ і чим це корисно для внутрішнього стану співачки.

Марта Адамчук та Олена Кравець

Марта Адамчук та Олена Кравець

Instagram @zhenskiykvartal_official

"Сьогодні, приймаючи гарячий душ, я чомусь задумалася – як же все-таки почути себе і зрозуміти, чого ти насправді хочеш? Мало не впала в медитацію під водою, і раптом до мене дійшло, що в той момент я робила саме те, чого мені хотілося – приймала гарячий душ. Виявляється, все так легко", – загадково написала артистка.

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Також вона додала, що кожній людині важливо чітко розуміти, чого вона хоче від життя наразі. А якщо щось не виходить, на думку Адамчук, просто бажання можуть бути невірними.

Сьогодні после дощу, пріймаючі гарячий душ, я Чомусь задумалася - як же все-таки почути себе и зрозуміті, чого ти насправді хочеш ...? Ледь не впала в медітацію під водою, аж Раптена до мене дійшло, что в тій момент я робіла саме те, чого мені хотілося - прийомів гарячий душ :) Віявляється, все так легко .. співуча, іноді треба просто отямітіся, а не віносіті Собі мозок и зрозуміті, что з тобою відбувається абсолютно ті, чого ти Бажаєш. Уже. У Сейчас. Ну і виходів, если Щось НЕ влаштовує, то Варто глянути - може, Щось там не так Із Бажанов?) 🧐☺️ PS знімок - Із джерел та комунальної фотосесії Із @viktoriiasmetana 🖤 MUA - @nencymakeup # мартаадамчук # женскійквартал # жіночійквартал

Публікація від БЕРЕЗНЯ АДАМЧУК (@marta_adamchuk)

"Напевно, іноді потрібно просто прийти, а не виносити собі мозок і зрозуміти, що з тобою відбувається абсолютно те, чого ти хочеш. Вже. В цей момент. Ну і виходить, якщо щось не влаштовує, то варто подивитися – може, щось не так з бажанням?" – закінчила думку Марта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актрисі проекту "Жіночий квартал" Аліні Гордієнко зробили пропозицію руки і серця під час шоу "Ліга сміху" в Одесі.

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Особи
Олена Кравець березня Адамчук студія "95 квартал"
Теги
95 Квартал шоу-бизнес
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