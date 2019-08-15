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"Ого, збуджує!" Тодоренко засвітила величезні груди на пікантному знімку

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Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко вразила мережу пікантним фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала разом зі своїми подругами у відвертому купальнику з дуже глибоким декольте.

"Ого, збуджує!" Тодоренко засвітила величезні груди на пікантному знімку

"Нехай завжди буде літо, нехай завжди буде сонце, нехай завжди буде купальник. Розповідайте, де встигли відпочити цього літа? Ми були в Масса-Лубренсе, Сорренто, на острові Крит, Одесі", — написала Тодоренко.

"Ого, збуджує!" Тодоренко засвітила величезні груди на пікантному знімку
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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото зірки. Вони засипали Регіну і її подруг компліментами.

"Ого, збуджує!" Тодоренко засвітила величезні груди на пікантному знімку
"Ого, збуджує!" Тодоренко засвітила величезні груди на пікантному знімку
"Ого, збуджує!" Тодоренко засвітила величезні груди на пікантному знімку
"Ого, збуджує!" Тодоренко засвітила величезні груди на пікантному знімку
"Ого, збуджує!" Тодоренко засвітила величезні груди на пікантному знімку
"Ого, збуджує!" Тодоренко засвітила величезні груди на пікантному знімку

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Регіни Тодоренко, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

"Ого, збуджує!" Тодоренко засвітила величезні груди на пікантному знімку

Регіна Тодоренко засвітила груди

Фото з Instagram

"Ого, збуджує!" Тодоренко засвітила величезні груди на пікантному знімку

Спокуслива Регіна Тодоренко

Фото з Instagram

"Ого, збуджує!" Тодоренко засвітила величезні груди на пікантному знімку

Регіна Тодоренко сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Ого, збуджує!" Тодоренко засвітила величезні груди на пікантному знімку

Регіна Тодоренко продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Ого, збуджує!" Тодоренко засвітила величезні груди на пікантному знімку

Регіна Тодоренко сексуальний позує на камеру

Фото з Instagram

"Ого, збуджує!" Тодоренко засвітила величезні груди на пікантному знімку

Регіна Тодоренко засвітила груди

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.

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Особа
Регіна Тодоренко
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