"Ого, збуджує!" Тодоренко засвітила величезні груди на пікантному знімку

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко вразила мережу пікантним фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала разом зі своїми подругами у відвертому купальнику з дуже глибоким декольте.

"Нехай завжди буде літо, нехай завжди буде сонце, нехай завжди буде купальник. Розповідайте, де встигли відпочити цього літа? Ми були в Масса-Лубренсе, Сорренто, на острові Крит, Одесі", — написала Тодоренко.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото зірки. Вони засипали Регіну і її подруг компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Регіни Тодоренко, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.

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