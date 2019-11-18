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18 листопада • оновлено в 12:45
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"Ого, які груди": Тодоренко схвилювала мережу пишним декольте

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Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз живе й працює в Москві, поділилася спокусливим кадром.

На знімку, який зірка опублікувала в Instagram, Тодоренко похвалилася своїми пишними грудьми.

"Поклала всіх спати, тепер саме час прибрати й приготувати суп", підписала пікантне фото Регіна.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

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У коментарях багато підписників підтримали розмову зірки про будні мами, однак більшість не змогли оминути увагою сексуальне декольте телеведучої:

"Ого, які груди", "Розкішно", "Неймовірна мамасіта", "Груди розкішні".

"Ого, які груди": Тодоренко схвилювала мережу пишним декольте
"Ого, які груди": Тодоренко схвилювала мережу пишним декольте
"Ого, які груди": Тодоренко схвилювала мережу пишним декольте
"Ого, які груди": Тодоренко схвилювала мережу пишним декольте
"Ого, які груди": Тодоренко схвилювала мережу пишним декольте
"Ого, які груди": Тодоренко схвилювала мережу пишним декольте
"Ого, які груди": Тодоренко схвилювала мережу пишним декольте

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Регіна Тодоренко поділилася інтимними подробицями з особистого життя, а також зізналася, як їй вдалося так швидко повернутися в ідеальну форму після пологів.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Росія
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