"Ого, як еротично!" 50-річна російська зірка показала пишні груди

50-річна російська телеведуча й актриса Евеліна Бльоданс вразила шанувальників відвертими фото і відео.
Відповідні кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона хвалилася різними купальниками, демонструючи пишні груди (відео дивіться нижче).
"Я на тривалий час забула про купальники з push-up. Мені весь час щось жало, терло і було не комфортно. Але, тепер я кардинально змінила свою думку з цього приводу — груди відчувають себе комфортно і виглядають просто чарівно в цих купальниках", — написала Бледанс.
Евеліна Бледанс
Фото: politeka.net
Евеліна Бледанс
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Евеліни Бледанс, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Евеліна Бледанс засвітила груди
Фото з Instagram
Евеліна Бледанс сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Евеліна Бледанс засвітила груди
Фото з Instagram
Евеліна Бледанс в сексуальній білизні
Фото з Instagram
Евеліна Бледанс у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Евеліна Бледанс позувала в білій сукні з дуже глибоким декольте, засвітивши груди, через що у шанувальників просто не було слів.
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