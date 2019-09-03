"Ого, як еротично!" 50-річна російська зірка показала пишні груди

50-річна російська телеведуча й актриса Евеліна Бльоданс вразила шанувальників відвертими фото і відео.

Відповідні кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона хвалилася різними купальниками, демонструючи пишні груди (відео дивіться нижче).

"Я на тривалий час забула про купальники з push-up. Мені весь час щось жало, терло і було не комфортно. Але, тепер я кардинально змінила свою думку з цього приводу — груди відчувають себе комфортно і виглядають просто чарівно в цих купальниках", — написала Бледанс.

Евеліна Бледанс Фото: politeka.net

Евеліна Бледанс Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Евеліни Бледанс, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Евеліна Бледанс засвітила груди Фото з Instagram

Евеліна Бледанс сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Евеліна Бледанс засвітила груди Фото з Instagram

Евеліна Бледанс в сексуальній білизні Фото з Instagram

Евеліна Бледанс у відвертому купальнику Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Евеліна Бледанс позувала в білій сукні з дуже глибоким декольте, засвітивши груди, через що у шанувальників просто не було слів.

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