Огневич розповіла про затяжну хворобу сестри

Українська співачка Злата Огневич розповіла про затяжну хворобу своєї сестри, яка стала жертвою недобросовісних медиків.

На сторінці в Instagram артистка розповіла свою історію про процедуру лазерної епіляції.

"Про що мовчать центри лазерної епіляції і про що розповім Вам Я. Цієї теми вирішила торкнутися, оскільки осінь – саме час робити лазерні процедури, не ризикуючи заробити пігментацію шкіри. Все почалося в далекому дитинстві, в Криму. Як би так пом'якше сказати. ... Загалом, від нестачі волосся я ніколи не страждала і постійно з цим боролася, як могла. У хід йшов навіть відвар дурман-трави. І тільки через довгий час, приїхавши до Києва, я дізналася про існування лазера. Спочатку це був діодний лазер і мінімальний ефект. А потім (спасибі супер-лікарю), мені розповіли про існування олександритового лазера. Я знайшла прекрасну клініку і донині туди ходжу", – поділилася з шанувальниками зірка.

Злата Огневич розповіла про затяжну хворобу своєї сестри, яка стала жертвою недобросовісних медиків.

Крім того, Огневич згадала про негативні наслідки лазерної епіляції. Так, сестра зірки стала жертвою недобросовісних медиків і отримала проблеми зі шкірою, наслідки якої вона лікує досі.

"А тепер – сумна історія. Моя улюблена сестричка пішла на подібну процедуру в клініку сумнівної репутації, там була якась акція на курс... Я попередила, що краще не ризикувати. Підсумок: фолікулярний гіперкератоз і лікування, яке вже перевищило 1000 у. о. Дівчата, будьте уважні з цим видом процедур. Ідіть у гарну клініку, дізнайтеся все про лазер, на якому там працюють. Якщо потрібної клініки, з гарним апаратом у Вашому місті немає – знайдіть час і відвідайте інше місто, де такий апарат є. Адже лазерну епіляцію можна робити раз на місяць, а то й раз у півтора. Заодно, зміна обстановки і невелика подорож. Здоров'я безцінне", – розповіла Огневич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Злата Огневич блиснула пишними грудьми у відвертому вбранні.