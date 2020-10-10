Огневич розповіла про затяжну хворобу сестри

Українська співачка Злата Огневич розповіла про затяжну хворобу своєї сестри, яка стала жертвою недобросовісних медиків.

На сторінці в Instagram артистка розповіла свою історію про процедуру лазерної епіляції.

"Про що мовчать центри лазерної епіляції і про що розповім Вам Я. Цієї теми вирішила торкнутися, оскільки осінь – саме час робити лазерні процедури, не ризикуючи заробити пігментацію шкіри. Все почалося в далекому дитинстві, в Криму. Як би так пом'якше сказати. ... Загалом, від нестачі волосся я ніколи не страждала і постійно з цим боролася, як могла. У хід йшов навіть відвар дурман-трави. І тільки через довгий час, приїхавши до Києва, я дізналася про існування лазера. Спочатку це був діодний лазер і мінімальний ефект. А потім (спасибі супер-лікарю), мені розповіли про існування олександритового лазера. Я знайшла прекрасну клініку і донині туди ходжу", – поділилася з шанувальниками зірка.

Крім того, Огневич згадала про негативні наслідки лазерної епіляції. Так, сестра зірки стала жертвою недобросовісних медиків і отримала проблеми зі шкірою, наслідки якої вона лікує досі.

"А тепер – сумна історія. Моя улюблена сестричка пішла на подібну процедуру в клініку сумнівної репутації, там була якась акція на курс... Я попередила, що краще не ризикувати. Підсумок: фолікулярний гіперкератоз і лікування, яке вже перевищило 1000 у. о. Дівчата, будьте уважні з цим видом процедур. Ідіть у гарну клініку, дізнайтеся все про лазер, на якому там працюють. Якщо потрібної клініки, з гарним апаратом у Вашому місті немає – знайдіть час і відвідайте інше місто, де такий апарат є. Адже лазерну епіляцію можна робити раз на місяць, а то й раз у півтора. Заодно, зміна обстановки і невелика подорож. Здоров'я безцінне", – розповіла Огневич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Злата Огневич блиснула пишними грудьми у відвертому вбранні.