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17 грудня • оновлено в 08:15
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"Огидно і некрасиво": 50-річну ексдружину Бондарчука рознесли за відверте фото

3.3т
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Колишня дружина російського режисера Федора Бондарчука Світлана знову поділилася відвертою фотографією.

На чорно-білому знімку, який 50-річна Бондарчук опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позує в сексуальному чорному купальнику з високими вирізами і туфлях на високих підборах.

Світлана Бондарчук

Світлана Бондарчук

Інстаграм

Новини
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Купальник підкреслив довгі стрункі ноги і спокусливі сідниці жінки.

Світлана Бондарчук

Світлана Бондарчук

Інстаграм

Втім багато шанувальників, побачивши знімок, були обурені і напівголою Світланою в кадрі, і занадто відвертим вбранням. На думку фанатів, у такому віці зірці не варто ганятися за епатажем.

А деякі підписники і зовсім заявили, що шикарна фігура Бондарчук – фотошоп.

"Огидно і некрасиво": 50-річну ексдружину Бондарчука рознесли за відверте фото
"Огидно і некрасиво": 50-річну ексдружину Бондарчука рознесли за відверте фото
"Огидно і некрасиво": 50-річну ексдружину Бондарчука рознесли за відверте фото
"Огидно і некрасиво": 50-річну ексдружину Бондарчука рознесли за відверте фото
"Огидно і некрасиво": 50-річну ексдружину Бондарчука рознесли за відверте фото
"Огидно і некрасиво": 50-річну ексдружину Бондарчука рознесли за відверте фото
"Огидно і некрасиво": 50-річну ексдружину Бондарчука рознесли за відверте фото
"Огидно і некрасиво": 50-річну ексдружину Бондарчука рознесли за відверте фото
"Огидно і некрасиво": 50-річну ексдружину Бондарчука рознесли за відверте фото
"Огидно і некрасиво": 50-річну ексдружину Бондарчука рознесли за відверте фото
"Огидно і некрасиво": 50-річну ексдружину Бондарчука рознесли за відверте фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що новий коханий Світлани Бондарчук Сергій Харченко опублікував відвертий знімок своєї обраниці. На ньому 50-річна жінка позувала абсолютно голою, прикривши інтимні частини тіла рушником.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Світлана Бондарчук
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Думал увидеть типичную 50 летнюю женщину а тут девушка 35 лет
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