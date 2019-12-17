"Огидно і некрасиво": 50-річну ексдружину Бондарчука рознесли за відверте фото

Колишня дружина російського режисера Федора Бондарчука Світлана знову поділилася відвертою фотографією.

На чорно-білому знімку, який 50-річна Бондарчук опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позує в сексуальному чорному купальнику з високими вирізами і туфлях на високих підборах.

Світлана Бондарчук Інстаграм

Купальник підкреслив довгі стрункі ноги і спокусливі сідниці жінки.

Світлана Бондарчук Інстаграм

Втім багато шанувальників, побачивши знімок, були обурені і напівголою Світланою в кадрі, і занадто відвертим вбранням. На думку фанатів, у такому віці зірці не варто ганятися за епатажем.

А деякі підписники і зовсім заявили, що шикарна фігура Бондарчук – фотошоп.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що новий коханий Світлани Бондарчук Сергій Харченко опублікував відвертий знімок своєї обраниці. На ньому 50-річна жінка позувала абсолютно голою, прикривши інтимні частини тіла рушником.

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