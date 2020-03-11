Ofliyan презентували новий кліп на пісню "НеПобедительница"

Музичний дует Катерини Офліян і Ігоря Бірюченка "Ofliyan" презентував кліп на пісню "НеПобедительница". Зйомки проходили в Києві на різних локаціях.

Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі колективу (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Прес-служба

"Хоч куди глянь - навколо одні переможниці по життю, а у тебе остання сотня в кишені і далі взагалі незрозуміло що буде. З одного боку – подружка, яка готова зробити груди, щоб повернути хлопця, з іншого боку – батьки, які просять онуків і нагадують, що годинник цокає. Пісня - маніфест, що закликає гнути свою лінію, незважаючи ні на що. Йти проти задухи, посередності, сірості і дурості", - розповідає Катерина Офліян.

Прес-служба

Офліян зазначила, що у гурту не було офіційного дозволу знімати відео в метро.

"Самі хвилюючі місця - це метро і вокзал, оскільки там не можна знімати, і ми не отримували офіційного дозволу. В метро ми їздили з Дорогожичів до Сирця і назад. Туди-сюди протягом години, напевно. Було пару моментів, коли на нас дуже уважно подивилася працівниця метро, ми подумали - все, зараз нас обличчям в підлогу і кінець. Але, вона відвела погляд, і ми заскочили в вагон, вже в п'ятий раз. Носилися по вагону, навіть, коли там сиділи люди. На обличчях у них був шок", - поділилася дівчина.

Прес-служба

Режисером кліпу виступила Анастасія Дума, а над образами працювала Леся Патока.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний український гурт "Время и Стекло" 10 березня презентував свій новий кліп на пісню "Назавжди/ніколи"

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