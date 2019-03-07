Офіційно: Собчак і Віторган поставили крапку в чутках про зраду

Скандальна російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак та її чоловік Максим Віторган зробили офіційну заяву щодо їхнього сімейного життя.
Кожен із них запостив на персональних сторінках в Instagram один текст, щоб у мережі припинити спекуляції на цю тему.
"Ми змушені прокоментувати публічно наші стосунки, щоб припинити всі спекуляції на цю тему. Ми досить давно живемо окремо і кожен своїм життям. Поки ми жили разом, ми зберігали взаємну вірність. Ми не ділимо майно і, тим більше, дитину, яку продовжуємо ростити, як люблячі батьки. Ксенія Собчак, Максим Віторган", – йдеться в повідомленні.
Собчак і Віторган
Старх
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. В 2016-му у них народився син.
У кінці 2018-го в мережі з'явилися докази того, що стосунки пари опинилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Зокрема повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Нещодавно Максим в нецензурній формі висловився про те, як ставиться до конфлікту з Богомоловим і чуток про розлучення з Собчак.
6 березня Ксенію помітили разом з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися на офіційному заході в щоку.
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