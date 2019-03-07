МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Офіційно: Собчак і Віторган поставили крапку в чутках про зраду

12.2тЧитати матеріал російською

Скандальна російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак та її чоловік Максим Віторган зробили офіційну заяву щодо їхнього сімейного життя.

Кожен із них запостив на персональних сторінках в Instagram один текст, щоб у мережі припинити спекуляції на цю тему.

Офіційно: Собчак і Віторган поставили крапку в чутках про зраду

"Ми змушені прокоментувати публічно наші стосунки, щоб припинити всі спекуляції на цю тему. Ми досить давно живемо окремо і кожен своїм життям. Поки ми жили разом, ми зберігали взаємну вірність. Ми не ділимо майно і, тим більше, дитину, яку продовжуємо ростити, як люблячі батьки. Ксенія Собчак, Максим Віторган", – йдеться в повідомленні.

Новини
"Бабусю, де груди?" Оголену Собчак жорстко висміяли в мережі
Офіційно: Собчак і Віторган поставили крапку в чутках про зраду
Офіційно: Собчак і Віторган поставили крапку в чутках про зраду

Собчак і Віторган

Собчак і Віторган

Старх

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Ксенія СобчакМаксим ВіторганКостянтин Богомолов
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесВідносинирозлучення
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
13
13
Смішно
4
Цікаво
7
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Начхать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги