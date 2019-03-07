Офіційно: Собчак і Віторган поставили крапку в чутках про зраду

Скандальна російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак та її чоловік Максим Віторган зробили офіційну заяву щодо їхнього сімейного життя.

Кожен із них запостив на персональних сторінках в Instagram один текст, щоб у мережі припинити спекуляції на цю тему.

"Ми змушені прокоментувати публічно наші стосунки, щоб припинити всі спекуляції на цю тему. Ми досить давно живемо окремо і кожен своїм життям. Поки ми жили разом, ми зберігали взаємну вірність. Ми не ділимо майно і, тим більше, дитину, яку продовжуємо ростити, як люблячі батьки. Ксенія Собчак, Максим Віторган", – йдеться в повідомленні.

Собчак і Віторган Старх

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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