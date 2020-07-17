Офіціантка зі США склала рейтинг найбільш хамовитих зірок
23-річна Джулія Керолан склала рейтинг знаменитостей, з якими вона познайомилась, коли працювала в одному з найпопулярніших закладів у Мангеттені (США). Американка розповіла, хто був ввічливим, а хто залишив неприємний осад.
Дівчина опублікувала дві частини рейтингу в TikTok. Відео набрали 2,6 млн і 1,6 млн переглядів. Під час складання списку офіціантка опиралась на поведінку зірок та кількість чайових, які вони залишали.
Розчаруванням дівчини стала колишня наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер, яка отримала 2 бали. Вона була ввічливою, але залишила надто мало чайових – всього 20 доларів (545 гривень) з чеку на 500 доларів (13 тисяч гривень).
Дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер (Болдвін) розчарувала Керолан і отримала лише 3,5 бали. Як зізналася авторка ролику, з 23-річною моделлю вона бачилася декілька разів, і кожного разу зірка грубо себе поводила. Побачивши відео, кохана Бібера вибачилася перед Джулією і пояснила, що вона могла бути такою не навмисне.
Кендалл Дженнер також не здалася дівчині дуже приємною особою. Вона не спілкувалася з персоналом, а про власні бажання повідомляла через своїх помічників. Тому зірка отримала 4 бали.
Співак Нік Джонас отримав 8 балів з 10. Сестри Белла і Джіджі Хадід, яким Джулія поставила 10 балів, були дуже приємними, доброзичливими та скромними. А виконавиця Бейонсе навіть особисто подякувала офіціантці за гарне обслуговування, за що отримала 10 млн балів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше склали рейтинг найбільш високооплачуваніших зірок в Instagram.