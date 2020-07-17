Офіціантка зі США склала рейтинг найбільш хамовитих зірок

Кайлі Дженнер та Гейлі Бібер виявилися не дуже ввічливими.

23-річна Джулія Керолан склала рейтинг знаменитостей, з якими вона познайомилась, коли працювала в одному з найпопулярніших закладів у Мангеттені (США). Американка розповіла, хто був ввічливим, а хто залишив неприємний осад.

Дівчина опублікувала дві частини рейтингу в TikTok. Відео набрали 2,6 млн і 1,6 млн переглядів. Під час складання списку офіціантка опиралась на поведінку зірок та кількість чайових, які вони залишали.

Кайлі Дженнер виявилася найбільшим розчаруванням для Джуліан Versiya.info

Розчаруванням дівчини стала колишня наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер, яка отримала 2 бали. Вона була ввічливою, але залишила надто мало чайових – всього 20 доларів (545 гривень) з чеку на 500 доларів (13 тисяч гривень).

Дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер (Болдвін) розчарувала Керолан і отримала лише 3,5 бали. Як зізналася авторка ролику, з 23-річною моделлю вона бачилася декілька разів, і кожного разу зірка грубо себе поводила. Побачивши відео, кохана Бібера вибачилася перед Джулією і пояснила, що вона могла бути такою не навмисне.

Офіціантка назвала Гейлі Бібер не дуже ввічливою Скриншот відео в TikTok Джулії Керолан

Кендалл Дженнер також не здалася дівчині дуже приємною особою. Вона не спілкувалася з персоналом, а про власні бажання повідомляла через своїх помічників. Тому зірка отримала 4 бали.

Співак Нік Джонас отримав 8 балів з 10. Сестри Белла і Джіджі Хадід, яким Джулія поставила 10 балів, були дуже приємними, доброзичливими та скромними. А виконавиця Бейонсе навіть особисто подякувала офіціантці за гарне обслуговування, за що отримала 10 млн балів.

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