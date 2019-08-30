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"Одягніть труси дитині!" Чехова розлютила мережу голими фото сина

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Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова опублікувала голі фото сина Соломона і нарвалася на критику мережі.

Так, відповідними знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На них хлопчик позував у ванній з піною.

"Нічого, що ніч і ніхто стрічку не дивиться. Але Соліком сказав викласти всі фото", — написала Чехова.

"Одягніть труси дитині!" Чехова розлютила мережу голими фото сина

Анфіса Чехова та її син Соломон

Фото: hochu.ua

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"Одягніть труси дитині!" Чехова розлютила мережу голими фото сина

Син Анфіси Чехової

Фото з Instagram

"Одягніть труси дитині!" Чехова розлютила мережу голими фото сина

Анфіса Чехова виклала фото оголеного син

Фото з Instagram

"Одягніть труси дитині!" Чехова розлютила мережу голими фото сина

Син Чехової Соломон у ванні з піною

Фото з Instagram

"Одягніть труси дитині!" Чехова розлютила мережу голими фото сина

Син Анфіси Чехової Соломон

Фото з Instagram

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію артистки. Багато хто написав, що "хлопчик уже великий, тому не варто викладати такі фото".

"Одягніть труси дитині!" Чехова розлютила мережу голими фото сина
"Одягніть труси дитині!" Чехова розлютила мережу голими фото сина
"Одягніть труси дитині!" Чехова розлютила мережу голими фото сина
"Одягніть труси дитині!" Чехова розлютила мережу голими фото сина

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Чехова в шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом засвітила величезні груди.

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Особа
Анфіса Чехова
Місце
Росія
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