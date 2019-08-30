"Одягніть труси дитині!" Чехова розлютила мережу голими фото сина

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова опублікувала голі фото сина Соломона і нарвалася на критику мережі.

Так, відповідними знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На них хлопчик позував у ванній з піною.

"Нічого, що ніч і ніхто стрічку не дивиться. Але Соліком сказав викласти всі фото", — написала Чехова.

Анфіса Чехова та її син Соломон Фото: hochu.ua

Син Анфіси Чехової Фото з Instagram

Анфіса Чехова виклала фото оголеного син Фото з Instagram

Син Чехової Соломон у ванні з піною Фото з Instagram

Син Анфіси Чехової Соломон Фото з Instagram

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію артистки. Багато хто написав, що "хлопчик уже великий, тому не варто викладати такі фото".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Чехова в шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом засвітила величезні груди.

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