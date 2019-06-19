"Одягають в мішки": новий образ Зеленської викликав ажіотаж в мережі

Перша леді України Олена Зеленська, яка разом із чоловіком, президентом Володимиром Зеленським прибула з офіційним візитом до Німеччини, здивувала мережу зовнішнім виглядом.

Фото образу, який викликав суперечки в коментарях, з'явилося на її офіційній сторінці в Instagram.

"Зустріч з Федеральним Президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмайером та пані Ельке Бюденбендер в офіційній резиденції, палаці "Bellevue", – йдеться в описі.

Зеленська приїхала на зустріч в білій блузці вільного крою і чорних брюках зі стрілками. Образ доповнювали бежеві "човники". Думки щодо її вбрання в мережі розділилися. Палкі прихильники заявили, що вона виглядає так, як личить Першій леді.

Ельке Бюденбендер, Олена Зеленська, Володимир Зеленський, Франк-Вальтер Штайнмаєр Instagram @ olenazelenska_official

Але більша частина коментаторів знову порадила змінити стиліста дружині президента і купити їй нові туфлі. Тому що на всіх офіційних заходах вона з'являється в одній парі взуття.

"У Олени гарний образ. Це діловий стиль та її наряд повністю йому відповідає. Це стиль Першої леді", "Це найжахливіше вбрання, білий верх, чорний низ .... Як це може комусь подобатися", "Жесть! Зеленську одягнено жахливо", "Навіщо перша леді в брюках, навпаки потрібно показати красу української жінки, а не ховати, сукня довжиною макс до коліна", "У неї одна пара туфель? Вова, придбайте дружині туфлі", "Поміняти стиліста для першої леді! Що її в мішки одягають? Красуня з фігурою! Нехай одягнуть належно", – обурилися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після обрання Володимира Зеленського президентом України, його дружина постійно знаходиться під пильною увагою українців. Для поїздки в Брюссель Зеленська вибрала незвичайний образ. Вона відправилася в бежевому брючному костюмі вільного крою і кросівках. Зовнішній вигляд першої леді викликав ажіотаж.

Пізніше її розкритикували за вбрання під час поїздки до поранених військових у Брюсселі, де вона була одягнена у вільну блузку й штани. Під час відвідин Франції Зеленська вибрала однотонний костюм з довгою спідницею, викликавши ажіотаж в мережі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!