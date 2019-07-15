"Одяг тебе видає": Каменських запідозрили у вагітності

Українську попдіву Настю Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потапа), запідозрили у вагітності.
Так, Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала в комбінезоні вільного крою. Це вбрання і наштовхнуло шанувальників на думку про швидке поповнення в родині зіркової пари.
Настя Каменських
Фото з Instagram
Настя Каменських
Фото з Instagram
"Ти вагітна — одяг видає", "У вас будуть гарні дітки", "Я одна помітила у неї живіт? Ну вагітна ж", — прокоментували люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу. Незадовго після цього стало відомо, що Потап розлучився з Горовою.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Маямі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, яка нагадувала обручку.
До останнього пара приховувала свої стосунки від публіки. Історію їхнього кохання читайте за посиланням.
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього молодята вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки тішили шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з відпочинку.
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