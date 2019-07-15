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"Одяг тебе видає": Каменських запідозрили у вагітності

27.7т Читати матеріал російською

Українську попдіву Настю Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потапа), запідозрили у вагітності.

Так, Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала в комбінезоні вільного крою. Це вбрання і наштовхнуло шанувальників на думку про швидке поповнення в родині зіркової пари.

Настя Каменських

Настя Каменських

Фото з Instagram

Новини
"Дивиться, як на дурненьку": Каменських потішила постільним фото з Потапом
Настя Каменських

Настя Каменських

Фото з Instagram

"Ти вагітна — одяг видає", "У вас будуть гарні дітки", "Я одна помітила у неї живіт? Ну вагітна ж", прокоментували люди.

"Одяг тебе видає": Каменських запідозрили у вагітності
"Одяг тебе видає": Каменських запідозрили у вагітності
"Одяг тебе видає": Каменських запідозрили у вагітності

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
А не нассрать ли нам, кто кого пере*бал и кто забеременил
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