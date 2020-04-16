Одружився з однокласницею: як виглядають дружина і діти 42-річного Івана Урганта

Популярний російський шоумен, телеведучий і актор Іван Ургант 16 квітня відзначає день народження.

Так, йому виповнюється 42 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як виглядає дружина Урганта та його діти.

Іван Ургант і його дружина Наталя Кікнадзе 24smi.org

Наталя Кікнадзе – не перша дружина Івана Урганта. Так, уперше Іван одружився у віці 18 років на Карині Авдєєвій, з якою випадково познайомився на вечірці. Шлюб тривав півтора року.

Також Ургант прожив п'ять років у цивільному шлюбі з ведучою MTV Тетяною Геворкян.

Іван Ургант і Тетяна Геворкян 24smi.org

Іван Ургант і Карина Авдєєва 24smi.org

Нинішня дружина Івана Урганта Наталя Кікнадзе – його колишня однокласниця, вони разом вчилися в гімназії при Російському музеї в Санкт-Петербурзі.

Іван був закоханий у Наталю, а на шкільному випускному набрався сміливості і зробив їй пропозицію. Тоді Кікнадзе не сприйняла всерйоз слова Урганта, і їхні шляхи розійшлися.

Іван Ургант і його дружина Наталя Кікнадзе instagram.com/ideas_foto__

Іван Ургант і його дружина Наталя Кікнадзе Pinterest

Іван Ургант і його дружина Наталя Кікнадзе Pinterest

Наталя вийшла заміж за грузинського бізнесмена, у неї є діти від першого шлюбу: 23-річний син Ніко і 20-річна дочка Еріка.

Через кілька років, зустрівшись знову зі своїм шкільним коханням, Іван Ургант вирішив, що хоче одружитися з Наталією. До дітей дружини від першого шлюбу він ставиться як до своїх.

Іван Ургант і його дружина Наталя Кікнадзе Pinterest

Іван Ургант і його дружина Наталя Кікнадзе instagram.com/urgantcom

У 2008 році в Урганта і Кикнадзе народилася донька, яку Іван назвав Ніною на честь улюбленої бабусі. А в 2015 році народилася друга дитина пари, дівчинку назвали Валерією на честь мами Івана Урганта, яка померла від грипу 1 лютого 2015 року, не доживши до народження другої внучки.

Іван Ургант часто ділиться фото сім'ї в своєму Instagram.

Молодша донька Івана Урганта Валерія instagram.com/urgantcom

Молодша донька Івана Урганта Валерія instagram.com/urgantcom

Старша донька Івана Урганта Ніна instagram.com/urgantcom

Молодша донька Івана Урганта Валерія instagram.com/urgantcom

Молодша донька Івана Урганта Валерія instagram.com/urgantcom

Дочка Наталії Кікнадзе Еріка і дві її дочки від шлюбу з Іваном Ургантом instagram.com/urgantcom

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