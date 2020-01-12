Одружився на 65-річній: ексчоловік Лоліти приховав фіктивний шлюб

Колишній чоловік співачки Лоліти Мілявської Дмитро Іванов приховував шлюб із 65-річною пенсіонеркою. Так, чоловік був одружений протягом 8 місяців і за цей час отримав російське громадянство.

Від Лоліти Іванов цей факт приховав, пише "СтарХит".

hellomagazine.com

За словами Сергія Жоріна, який представляє інтереси Лоліти в суді, під час розгляду з'ясувалося, що раніше Дмитро був одружений із 65-річною жінкою. Цей союз дозволив спортсмену в короткі терміни отримати новий паспорт.

"Колишня дружина була старшою за Іванова більше, ніж на 20 років. Шлюб був укладений в травні 2009 року, а розірваний у січні 2010, тобто проіснував усього вісім місяців. У цей час Іванов отримав російське громадянство за спрощеною системою, після чого розлучився", - розповів адвокат.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська співачка Лоліта Мілявська заявила, що при розлученні з чоловіком Дмитром Івановим вигнала його з дому, давши йому з собою значну суму грошей.

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