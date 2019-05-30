Одружену зірку Comedy Club запідозрили в романі з гарячою актрисою: як вона виглядає

Російського коміка, зірку Comedy Club Гаріка Мартиросяна застукали з коханкою. Так, артиста помітили разом з молодою актрисою Яною Кошкіною.

Інформація з'явилася на сторінці "Admin_anshlak" в Instagram. Як повідомляється, багато хто з резидентів Comedy Club знають про коханку Мартиросяна.

Armenia.IM Гарік Мартиросян

Як пише "Admin_anshlak", пару помітили на відпочинку быля Москви-ріки в ресторані "Причал". Актриса була в червоній сукні. Вони виглядали щасливими, випивали і загравали один з одним.

Один з резидентів мимоволі проговорився, що Мартиросян подарував Кошкіній квартиру, а також допоміг дівчині із роллю в серіалі "Домашній арешт", де вона грає коханку мера.

Як раніше писав OBOZREVATEL, коханка російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова показала відверте відео на якому вона оголена лежить у ванній.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!