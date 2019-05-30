Одружену зірку Comedy Club запідозрили в романі з гарячою актрисою: як вона виглядає

Російського коміка, зірку Comedy Club Гаріка Мартиросяна застукали з коханкою. Так, артиста помітили разом з молодою актрисою Яною Кошкіною.
Інформація з'явилася на сторінці "Admin_anshlak" в Instagram. Як повідомляється, багато хто з резидентів Comedy Club знають про коханку Мартиросяна.
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Гарік Мартиросян
Як пише "Admin_anshlak", пару помітили на відпочинку быля Москви-ріки в ресторані "Причал". Актриса була в червоній сукні. Вони виглядали щасливими, випивали і загравали один з одним.
Один з резидентів мимоволі проговорився, що Мартиросян подарував Кошкіній квартиру, а також допоміг дівчині із роллю в серіалі "Домашній арешт", де вона грає коханку мера.
Сьогодні я прокинулася і зрозуміла що за час відпустки, перетворилася в квадрат ... ну або в свинку Пеппу🍝🐷 В результаті, півдня ходила по пляжу в майці, в пошуку затишного місця, щоб не лякати народ, коли роздягнуся, а потім зайду в океан і вода вийде з берегів. Вранці я твердо вирішила, що сьогодні у мене буде розвантажувальний день, але вже встигла і поснідати і пообідати і ось з нетерпінням чекаю вечерю ... Ми поки ще сміємося при думці про те, що завтра в літаку будемо платити за перевантаження або купувати додаткове місце 😂🙈 Але відчуваю, що сміятися залишилося недовго) Післязавтра-Москва, а це значить-робота, спортзал, купа справ, і на їжу, як зазвичай немає часу) PS Піду замовлю морозиво і на цьому пропоную фото в купальниках закончіть😂🙈 # ЯнаКошкіна
Як раніше писав OBOZREVATEL, коханка російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова показала відверте відео на якому вона оголена лежить у ванній.
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