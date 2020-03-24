Соліста російського гурту Little Big Іллю Прусікіна запідозрили в зраді дружині Ірині Смєлой з колегою по цеху Софією Таюрскій.

Зокрема, таку заяву зробило видання "Собеседник". За словами інсайдерів, шанувальники помітили, що пара перестала з'являтися разом на публіці. А пости на сторінці дружини музиканта в Instagram ставали все більш сумними. Тоді шанувальники вирішили запитати, чи все у неї в порядку з Прусікіним.

Ілля Прусікін з дружиною Іриною Фото: spletnik.ru

Зазначається, що під одним з фото, яке розмістила Ірина в соцмережі, одна з її фанаток написала "Чому ти не з Іллею?" На що інша прихильниця в коментарях до посту повідомила: "Вони розійшлися. Ілля зрадив її з вокалісткою гурту Little Big Сонею. Їхні знайомі так повідомили в прямому ефірі".

Ілля Прусікін і Софія Таюрскій Фото: newsmuz.com

Ірина Смєлая Фото: sobesednik.ru

До речі, за чутками, дізнавшись про зраду чоловіка, Смєлая просто поїхала від нього. Однак розлучатися з музикантом не наважилася – через дитину.

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