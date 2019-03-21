"Одним блазнем менше": Лоза жорстко відреагував на відхід Шнурова зі сцени

Російський музикант Юрій Лоза відреагував на розпуск гурту "Ленінград", про який раніше оголосив лідер колективу Сергій Шнуров.

Так, у розмові з НСН він назвав Шнурова "блазнем" і висловив упевненість у тому, що місце скандального співака незабаром займуть "нові матюкальники".

"Святе місце порожнім не буває, знайдуться нові матюкальники. Мені абсолютно нецікаво, піде він чи ні. Я питаю людей, які читали Пастернака, Мандельштама, Пушкіна хоча б — скільки поезії в текстах Шнурова? Анітрохи, нуль. Питаю музикантів — скільки музики в його композиціях? Нуль. А що тоді там є? Матюки є, жарти, насмішки. Може помочитися на перший ряд, може роздягнутися догола. Так що буде одним блазнем менше", — прокоментував Лоза.

Юрій Лоза Фото: Володимир Веленгурін

Сергій Шнуров Фото: tsargrad.tv

Також він додав, що відхід Шнурова нічого не змінить у російському шоу-бізнесі.

"Шнуром більше, шнуром менше. Загін не помітить втрати бійця. Крім того, чимало будуть раді — товариші, яким він звільнить доріжку. Ті, хто хоче такої ж слави так само добиватися. Тому все це нісенітниця", — зазначив Юрій.

Сергій Шнуров Фото: rt.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що Шнуров "подався в політику". Так, Сергій наприкінці лютого 2019 року ввійшов до складу ради при комітеті Держдуми РФ з культури.

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